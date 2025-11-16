Andy老師奪走鐘獎「家寧突曬近照」 全素顏現身網看傻

Andy老師奪走鐘獎，家寧突曬近照秀全素顏。（圖／IG@andy1994x、chianing_baby）

百萬YouTuber Andy老師今年3月與前女友家寧一家開撕後，目前仍有官司進行中，但兩人依然在自媒體領域各自發展。15日Andy老師憑藉首支控訴影片奪下走鐘獎「年度個人創作者獎」，想不到家寧16日突然上傳新影片，還以素顏模樣現身，再度掀起網友熱議。

Andy老師首度獲得大獎後，有不少網友好奇家寧的反應，不過，家寧在走鐘獎結束半天後，突然在YouTube頻道發布新影片，還展示自己全素顏的模樣，大方與網友介紹化妝的過程，直言從「超級赤裸素顏到派對女神」，而且化妝新手也能0失誤上手，相當有自信。

同時，難得素顏現身的她，也自嘲「太赤裸了」，就連臉上長了痘痘都還看得到痘印。而化完妝後，家寧表示這是各種場合都可以搭配的萬用妝容，希望大家「可以好好打扮自己，愛自己，然後讓自己的每一天都可以重新愛上自己。這是我覺得化妝最大的魔力，化完的時候就眼睛為之一亮，然後非常享受跟投入在這裡」。

影片曝光後，立刻引來兩派網友回應，「希望明年的走鐘獎看到你出現〜因為想看到『走鐘』性代表人物出現於走鐘獎呀」、「完全沉浸在自己的藝術當中了」、「前面的假笑假到一個新境界」、「什麼時候發真相part4」、「在化妝說明的時候，感覺比較自然」、「化妝技術是真的不錯，而且大熱天勞動也沒見到有脫妝」、「可以多出彩妝 比較適合妳」。

