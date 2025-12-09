Andy老師奪YouTube年度熱門創作者！陪伴型內容「赤裸真誠」成最大亮點

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

YouTube公布2025年台灣「年度熱門創作者」排行榜，最受矚目的榜首由Andy老師拿下。即便過去曾歷經頻道經營權糾紛、與昔日女友家寧拆夥等法律爭議，他的頻道人氣依舊不減，憑藉穩定更新與強烈陪伴感的內容，成功奪下年度第一，顯示觀眾支持力道不僅未受影響，反而更集中在「個人創作」的肯定上。

YouTube公布2025年台灣「年度熱門創作者」排行榜，最受矚目的榜首由Andy老師拿下。（圖／截自Andy老師YT頻道）

綜觀今年榜單，台灣YouTube社群正進入「極致規格」與「赤裸真實」並行的階段，大型企劃受歡迎如「Ku’s Dream 酷的夢」推出實境企劃《中文怪物》、「The DoDo Men 嘟嘟人」挑戰荒島求生極限，加上國際級創作者 MrBeast 持續入榜，顯示觀眾對跨圈製作與高投入敘事的接受度持續升高。

廣告 廣告

追求極致規格的同時，另一方面又回歸最赤裸的真誠情感，讓YouTube成為快世代心靈的避風港，包括Andy老師以分享脆弱一面引發共鳴外，「初日醫學－宋晏仁醫師 x Cofit」提供健康知識、「Ayu速食」以美食療癒日常，「有感筆電 Daptoper」透過遊戲實況累積高黏著度粉絲，反映觀眾在快節奏生活中，對「被理解、被陪伴」的需求愈發強烈。值得注意的是，VTuber「鷗麥麥麥 Maii Ch」今年異軍突起，顯示陪伴型內容已擴展至虛擬世界。

除了新世代創作者，傳統綜藝世代也在YouTube展現強勁轉型力道。胡瓜經營的「下面一位」、羅時豐的「大牛比較攬」持續累積觀眾，證明綜藝魅力仍具跨世代影響力。YouTube 因此成為少數能同時容納年輕世代與熟齡觀眾的重要平台。



更多FTNN新聞網報導

你應得的！Andy老師首拿走鐘獎就奪最大獎 網見「這一幕」感動喊：他終於有錢了

綜藝天王互嗆！曾國城狂出錯 遭胡瓜狠酸「還有臉待在電視圈？」

胡瓜遭傳破冰民視！不減薪續留《綜藝大集合》 還錄製除夕特別節目

