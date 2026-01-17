Andy老師戒掉10年菸癮！曝身體出現「1劇烈變化」 不忍公開對比圖

記者趙浩雲／台北報導

Andy老師公開戒菸前後變化。（圖／翻攝自臉書）

百萬YouTuber「Andy老師」近日除了與前女友家寧的帳務爭議持續成為話題外，也悄悄完成了一項對自己意義重大的挑戰。他在頻道公開影片，首度揭露自己花費19天成功戒掉長達10年的菸癮，直言戒菸後身體出現明顯變化，今（17）日再次表示「真的很容易餓，你不覺得我臉比之前更圓嗎？」笑說連外貌都跟著改變。

Andy坦言，高中畢業後因誤交朋友開始接觸菸，後來雖改抽加熱菸，但實際菸齡已超過10年。他強調這次拍片並非塑造正能量形象，而是誠實記錄自己想改變的過程，「這是我人生中最困難的決定之一。」

廣告 廣告

Andy老師戒菸後變胖了。（圖／翻攝自臉書）

促使他下定決心戒菸的關鍵，來自一場反覆未癒的感冒。Andy透露，換季後長期夜咳、睡眠品質變差，多次就醫仍未改善，才驚覺健康已亮紅燈，於是前往戒菸門診，也計畫接受鼻中膈彎曲手術，希望從根本改善身體狀況。

戒菸初期，他形容身心折磨相當強烈，過去剪片時習慣靠抽菸放鬆，如今只能不斷嚼戒菸口香糖轉移注意力，常常坐立難安。返鄉期間，他也首度向家人坦承多年抽菸的事，沒想到家人反應溫和，讓他鬆了一口氣。

到了第15天，Andy發現自己對戒菸口香糖產生新的依賴，索性連口香糖也一併戒除。真正的難關出現在第17天，半夜突然心悸、焦慮、戒斷反應全湧現，一度讓他瀕臨崩潰，但最終仍咬牙撐過。

如今已超過19天未再碰菸，Andy開心表示，戒菸後食慾大增、精神變好，身體狀況明顯改善，也笑說臉型似乎變圓了不少。他感性直言：「雖然過程很痛苦，但那場感冒讓我找到重新改變人生的契機。」

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

更多三立新聞網報導

A-Lin爆婚變黃甘霖！失控痛哭喊「抱歉曾那麼愛你」 畫面遭全網瘋傳

捲入家寧風波！炎亞綸不滿酸「假情侶」網友傻眼：為何對Andy惡意那麼大

張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子

洪小鈴產後無法復出！催淚原因曝光「婉拒超多戲約」感謝神隊友張天霖

