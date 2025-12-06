Andy老師曬神祕女子合照「冒愛心」 預告宣布好消息

Andy老師與神祕女子合照。翻攝Andy老師 Threads

知名 YouTuber Andy 老師於今（6日）在社群媒體上發布一張與神祕女子的親密合照，引發粉絲高度關注與猜測。Andy 老師同時預告，將於晚間6點透過新影片分享一個「好消息」，照片中女子臉部雖然被愛心圖案遮蔽，但兩人看起來氣氛很好，讓外界紛紛猜測他是否迎來新戀情。

社群貼文引爆粉絲熱議

Andy 老師今日在 Threads 上發布了這張充滿粉紅泡泡的貼文，並寫下：「明天晚上 18:00 新影片，有個消息跟你們分享。」照片中，女子雖然以愛心圖案遮住臉部，但兩人之間流露出的甜蜜氛圍不言而喻。貼文一出，立刻吸引大量粉絲湧入留言區，猜測這位神祕女子是否為他的新對象。

歷經風波後重獲幸福引關注

Andy 老師自與前女友家寧分手後，便歷經了長時間的官司與情感風波，個人身心狀態也備受外界關注。儘管他曾坦言身心承受極大壓力，但近期發文似乎顯示他已走出陰霾。這次公開曬出與神祕女子的合照，並預告將宣布好消息，讓支持他的粉絲感到相當振奮，並期待能在影片中獲得證實。

Andy老師發文。翻攝Andy Threads



