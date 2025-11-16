Andy老師月薪不再5.5萬！台下一畫面感動粉絲：他終於有錢了
YouTuber Andy老師今年3月控訴「眾量級CROWD」頻道與收入，通通遭到前女友家寧一家人全部奪走，生活一度陷入瓶頸，引起全台譁然。事隔大半年後，Andy老師復仇成功，不僅收入恢復穩定，更在昨（15日）摘下走鐘獎最大獎項。就有網友發現，Andy老師在台下的一個舉動，直呼：「終於有錢了！」
有網友在Threads上發文分享昨晚走鐘獎的台下片段，只見穿著帥氣西裝的Andy老師，竟然拿起iPhone 17拍照，讓他興奮直呼：「Andy終於有錢換iPhone 17了，今天導播給了好多鏡頭！」
大家紛紛留言感到欣慰「畢竟現在的收入都歸他了，他想要賺破千萬都不是難事」、「到他換手機好開心，有過的比較好就好了」、「他應得的他講到泛淚，我也看到泛淚」、「真的…以前他真的很省，真的省過頭了…他是我們雲林口湖人的驕傲，畢竟現有的收入真的都是自己的了他應該的」。
昨晚，Andy老師成功靠著今年3月控訴家寧的核彈爆料影片，奪下今年走鐘獎最大獎項「個人創作者獎」，也是他踏入YouTube界後首次拿獎。他也在台上哽咽說到，「這個獎，對我來說是很大的肯定，畢竟我花那麼多錢，做這部影片，到現在還沒回本，大家都知道我薪水5萬5...」歷經10年的拍片生活，終於獲得肯定。
回想官司到現在，Andy老師獲得眾多朋友、粉絲們的留言鼓勵與支持，讓他心中充滿感謝。他也透過社群發文承諾「未來，我會繼續用作品，記錄台灣每一個美好的人、事、物。不只是拍影片，而是把我看到的力量、溫度與勇氣，分享給更多人。最後，我想對那個一路撐著的自己說一句最真心的話：王崇睿，你真的很棒。」
