Andy老師爆遭3台車尾隨！走鐘獎派保鑣原因曝光

Andy老師在第七屆走鐘獎榮獲「年度個人創作獎」。（圖／翻攝自Andy老師IG）





YouTuber Andy老師在第七屆走鐘獎榮獲「年度個人創作獎」，為本年度關注度最高的創作者，得獎當日Andy在台上眼眶泛淚，感謝觀眾多年支持。不過，Andy在最新影片中透露，近期出席其他活動時，曾遭3台車尾隨，因此這次參加走鐘獎特別安排保鑣隨行。

Andy老師在影片「十年了！得走鐘獎後回老家給爸媽大驚喜！」中分享，走鐘獎結束後立刻返回雲林老家與家人團聚，並提到當天特別請了兩名保鑣及保母車護送。他透露，日前參加某遊戲活動時離場發現身後跟了三台車，不清楚對方來意，只能透過繞路與策略才甩掉尾隨的車輛，因此這次格外謹慎安排安全措施。

Andy在影片中提到曾在活動結束後遭3台車尾隨。（圖／翻攝自Andy老師YT）

Andy今年3月曾爆出與前女友家寧的財務糾紛，這起「核彈級」爆料引發網路熱議。Andy運用自己拍片10年的經驗，力挺反擊家寧與張媽媽多年來對他的不公。事後，他仍持續創作高品質影片，尤其是環島旅遊系列，更吸引大量網友讚賞。

在得獎感言中，Andy提到這段時間感受到滿滿的人情味，也透露自己曾有許多失眠的夜晚，對觀眾與家人的支持充滿感激。他表示，自己經營了兩個訂閱達200萬的頻道，包括眾量級以及目前的個人頻道，終於獲得第一座走鐘獎，對他而言意義非凡。

近日有網友發現，家寧的Instagram帳號不知何故消失，無論搜尋都顯示「找不到用戶」或「該頁面無法顯示，可能已被移除」，原有52萬粉絲一夕間消失。有網友則挖出疑似家寧的新帳號，簡介中寫著「原帳號530K粉絲無預警被登出」，網友猜測家寧舊帳號可能被下架或刪除。

