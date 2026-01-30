Andy老師與家寧父母同出席調解！群海娛樂帳冊將揭露 因「一事」駁回抗告

即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

網紅「Andy老師」（本名王崇睿）與前女友家寧分手後，為討回經營「眾量級」頻道（登記公司為群海娛樂股份有限公司）所產生卻疑遭侵占的收益，對「家寧媽」曾淑惠提告，案件經檢方起訴，今（30）日上午於新北地方法院二度進行調解，Andy與律師一同出席，而家寧父母也一同現身，家寧則由委任律師出席。

家寧媽堅持不給查帳 抗告2度駁回

為釐清頻道收益與資金流向，Andy向法院聲請選派檢查人。新北地院去年（2025）5月裁定，由具有30年執業經驗，兼具法律與金融專長的會計師蔡家龍擔任檢查人。曾淑惠不服裁定提起抗告，主張群海娛樂帳冊已遭檢調扣押，無法提供資料；又稱因家中喪事未能到庭，且法院未訊問唯一股東張家寧，程序違法。

不過，新北地院指出，曾淑惠無正當理由未到庭，也未提出陳報狀；而張家寧早已透過律師聲明，表示自己未參與營運，也多次向群海公司索取財務資料未果，顯示其對帳務的質疑立場與Andy一致。合議庭認為，曾淑惠以檢調扣押為由推託，難以採信，去年10月駁回抗告。

曾淑惠仍提起再抗告，高等法院認定，選派檢查人案件中，僅「受檢查公司」與「聲請股東」具有利害關係，其他董事或股東並非必要當事人，無須出庭接受訊問，裁定再抗告無理由，於去年12月底駁回，全案確定。

眾量級6年傳賺破億 Andy僅分695萬

Andy與家寧交往期間，為處理「眾量級CROWD」與「眾量級CROWD×FUN生活」兩個頻道的廣告與業配收入，於2018年8月成立群海娛樂公司，並登記Andy持有25％股份。Andy主張，「眾量級」6年來收益上億元，但自己僅分得695萬元，並質疑公司成立以來從未召開董事會與股東會，連身為董事想查帳也遭拒。曾淑惠則回稱，Andy只是借名登記的人頭股東，並於2024年11月召開臨時股東會解除其董事職務。

調解再開 雙方各有表態

今日調解結束後，家寧律師受訪表示，現場氣氛良好，雙方理性討論，但因資料龐大，需另訂時間續行調解。Andy則表示，訴求很簡單，就是拿回自己應得的，「張家、王家一人一半」。其律師補充，目前對方提供的資料仍不足，還需要更多時間整理與比對。

家寧律師郭柏鴻受訪。（圖／民視新聞）





Andy與律師一同現身新北地院。（圖／民視新聞）





