Andy老師被盯上？遭3台車一路尾隨「恐怖細節曝」 走鐘獎急請保鑣陪同
娛樂中心／綜合報導
Andy老師鬧翻家寧後，選擇創立新的YouTube頻道，在短短幾天內達成百萬粉絲訂閱，日前Andy老師更奪下走鐘獎最大獎項「年度個人創作獎」，在台上他也泛淚感謝所有支持他的人，不過昨（21日）Andy老師釋出最新影片竟透露當天是有請保鑣隨行，真實原因全說了。
Andy老師提到之前他出席遊戲活動路途上，發現有三輛車一路尾隨，至於對方身分，Andy老師毫無頭緒表示「我不知道是誰派來的」直呼很恐怖，後續他也想各種方式包含繞路等，希望可以將後方跟蹤的人甩掉。
Andy老師有了那次驚悚經驗後，坦言雖然還是習慣一個人出席活動，不過為了保險起見，還是請保鑣陪同出席公開活動，確保安全，消息曝光之後，立刻引來網友關心，「我覺得Andy可能要請一個保鏢比較安全」、「再次恭喜Andy 老師 ，也要為自己的安全小心，加油」。
