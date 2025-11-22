Andy老師被盯上？遭3台車一路尾隨「恐怖細節曝」 走鐘獎急請保鑣陪同

娛樂中心／綜合報導

Andy老師先前出席活動，遭到三輛車尾隨。（圖／翻攝自YouTube）

Andy老師鬧翻家寧後，選擇創立新的YouTube頻道，在短短幾天內達成百萬粉絲訂閱，日前Andy老師更奪下走鐘獎最大獎項「年度個人創作獎」，在台上他也泛淚感謝所有支持他的人，不過昨（21日）Andy老師釋出最新影片竟透露當天是有請保鑣隨行，真實原因全說了。

Andy老師提到之前他出席遊戲活動路途上，發現有三輛車一路尾隨，至於對方身分，Andy老師毫無頭緒表示「我不知道是誰派來的」直呼很恐怖，後續他也想各種方式包含繞路等，希望可以將後方跟蹤的人甩掉。

廣告 廣告

Andy老師有了那次驚悚經驗後，坦言雖然還是習慣一個人出席活動，不過為了保險起見，還是請保鑣陪同出席公開活動，確保安全，消息曝光之後，立刻引來網友關心，「我覺得Andy可能要請一個保鏢比較安全」、「再次恭喜Andy 老師 ，也要為自己的安全小心，加油」。

Andy老師走鐘獎請保鑣陪同。（圖／翻攝自YouTube）

更多三立新聞網報導

等了10年！TWICE子瑜首返鄉開唱 親媽洩真實心聲：真的不容易

宋慧喬缺席青龍獎紅毯！遭疑為避開舊愛玄彬 「1舉動」揭背後真相

賣家產還千萬債務！74歲男星暴瘦、白鬍顯憔悴 本尊露面曝健康狀況

鬧翻Andy老師！家寧「IG帳號無預警消失」 網狂酸：出現微妙的變化了

