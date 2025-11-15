Andy老師首次一人出席走鐘獎 認「夜夜落淚難以入眠」

Andy老師15日出席走鐘獎。（圖／翻攝YouTube走鐘獎頒獎典禮）

第7屆走鐘獎今（15日）舉辦，近百位YouTuber創作者共襄盛舉。昔為「眾量級」成員的Andy老師，3月與前女友家寧鬧翻，本次是他首次一人走紅毯、出席活動，並入圍5大獎。稍早，他出席紅毯，坦言近期都沒睡好，幾乎流淚入睡。

紅毯主持人拿拿摳以「身無分文的超人，好人好事代表」介紹Andy老師，他笑言每次看到網友的留言鼓勵相當感動，「好幾天沒睡好，看到流眼淚，我真的太感謝大家」。

談及創作最難的地方，Andy老師說，他透過旅行尋找靈感，「在旅行過程，台灣人跟風景給我很多故事的啟發，給了我創作直覺。創作來自真實生命故事，我會秉持這個精神拍攝影片」。

