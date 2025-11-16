Andy老師首獲走鐘獎 自嘲月薪5萬5"還沒回本"

生活中心／綜合報導

YouTuber界年度盛事，第7屆走鐘獎獎昨天（15）在台北登場，這也是網紅Andy老師，獲判不起訴後的第一個公開活動，他坦言官司期間情緒幾度崩潰，深夜滑到網友鼓勵留言時「看到一直哭」，這些支持成為他能撐過來的力量。

頒獎人 邰智源：「個人創作者獎Andy老師。」

全場替Andy老師歡呼，奪下年度個人創作者獎，Andy老師首度出席走鐘獎，就收穫評審團肯定。

Youtuber Andy老師：「這個獎對我來說是很大的肯定，畢竟我花那麼多錢做這部影片，我到現在都沒回本耶，大家也知道我薪水五萬五啦吼。」

得獎的作品就是揭發，家寧一家人如何竊取他辛苦打造頻道的成果影片，至今影片破千萬人次觀看。

Youtuber Andy老師：「我媽從小就跟我說，做人要守本分要懂得感恩，不要害人，這句話我記在心裡，一直實踐在我的生命之中。」

網紅情侶"壹加壹"開「眾量級」的地獄梗。（圖／走鐘獎頒獎典禮）講到家人一度哽咽，坦言官司期間情緒幾度崩潰，晚上也無法入睡，幸好有網友們的鼓勵，成為支撐他的力量，愛情長跑13年的網紅情侶的"壹加壹"，更是一上台就大開「眾量級」的地獄梗。

頒獎人 ILLY：「我還有收到私訊，問我們頻道的收益誰拿比較多，我還是要再次強調，我們是50P%，頒獎人ILLY，股份是一半一半的，我是股東他是董事。」

至於網紅蔡阿嘎上台擔任頒獎人，也不免被提起自己AB合約的慘痛經驗。

蔡阿嘎狠酸演藝圈粿王事件。（圖／走鐘獎頒獎典禮）頒獎人 蔡阿嘎 vs. Ian：「（賺錢）比較快的方式，可能是去你那邊當經紀人，頒獎人蔡阿嘎vs.Ian，可以啦，我覺得賺比較多，荒島求生真的不賺很累啦，你幾公斤，我65、66公斤，太瘦了太瘦了，人不要隨便去美國，怎麼說會出事。」

不忘狠酸近期演藝圈鬧得沸沸揚揚的粿王事件，也讓今年的走鐘獎話題十足。

