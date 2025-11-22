Andy自爆被3台車尾隨！嚇到走鐘獎請保鑣護身

Andy老師曾被三台陌生的車輛尾隨。(圖/IG@Andy Teacher)

百萬YouTuber「Andy老師」和前女友家寧打官司期間，以首支控訴影片勇奪走鐘獎「年度個人創作者獎」，全場歡呼。然而，Andy出席走鐘獎有請保鑣，原因是過去遭3台車緊跟，讓他心有餘悸。

Andy於21日上新片「十年了！得走鐘獎後回老家給爸媽大驚喜」，談到之前參加一個遊戲類型的活動，準備離場時，驚覺車子後方跟了三台車，「我不知道誰派來的，很恐怖」。

為了擺脫被三台車尾隨的困境，Andy想了很多解決的方法，包括繞路、跟司機討論對策等，總算把三台車甩掉。而那次嚇人的經歷，讓Andy心存餘悸，為了保險起見，這次出席走鐘獎，安排保鑣cover；要不然依照過去的習慣，Andy比較喜歡自由自在、獨自前進。

Andy、家寧今年3月正式槓上，目前已上法院對簿公堂，張家全家被起訴，曾淑惠涉嫌義務侵占罪、背信罪；張國龍涉及協助逃漏稅、非法蒐集、處理個資；妹妹張家芸被控協助逃漏稅，已在偵查中認罪；張家寧則涉嫌妨害電腦使用罪，卷宗內容超過四千頁。

Andy拿到起訴書後，相當憤怒、難以置信，因為曾淑惠供稱Andy把流量分潤設定在她的名下，所以認定這部分金流屬於「孝親費」；再加上家寧創立群組，透過公關與網軍策動抹黑、洩漏個資與誘導行為，意圖毀損Andy的名譽、事業，讓Andy怒斥：「張家寧，從今天起我對你情義已絕。」離奇的是，家寧的個人IG帳號無預警消失，52萬的粉絲化為烏有，目前原因尚不明朗。

