Andy自爆被3台車尾隨！嚇到走鐘獎請保鑣護身
百萬YouTuber「Andy老師」和前女友家寧打官司期間，以首支控訴影片勇奪走鐘獎「年度個人創作者獎」，全場歡呼。然而，Andy出席走鐘獎有請保鑣，原因是過去遭3台車緊跟，讓他心有餘悸。
Andy於21日上新片「十年了！得走鐘獎後回老家給爸媽大驚喜」，談到之前參加一個遊戲類型的活動，準備離場時，驚覺車子後方跟了三台車，「我不知道誰派來的，很恐怖」。
為了擺脫被三台車尾隨的困境，Andy想了很多解決的方法，包括繞路、跟司機討論對策等，總算把三台車甩掉。而那次嚇人的經歷，讓Andy心存餘悸，為了保險起見，這次出席走鐘獎，安排保鑣cover；要不然依照過去的習慣，Andy比較喜歡自由自在、獨自前進。
Andy、家寧今年3月正式槓上，目前已上法院對簿公堂，張家全家被起訴，曾淑惠涉嫌義務侵占罪、背信罪；張國龍涉及協助逃漏稅、非法蒐集、處理個資；妹妹張家芸被控協助逃漏稅，已在偵查中認罪；張家寧則涉嫌妨害電腦使用罪，卷宗內容超過四千頁。
Andy拿到起訴書後，相當憤怒、難以置信，因為曾淑惠供稱Andy把流量分潤設定在她的名下，所以認定這部分金流屬於「孝親費」；再加上家寧創立群組，透過公關與網軍策動抹黑、洩漏個資與誘導行為，意圖毀損Andy的名譽、事業，讓Andy怒斥：「張家寧，從今天起我對你情義已絕。」離奇的是，家寧的個人IG帳號無預警消失，52萬的粉絲化為烏有，目前原因尚不明朗。
其他人也在看
家寧52萬IG突消失！疑似新帳號曝光 網酸：讓她體驗一次從零開始
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導YouTuber團體「眾量級」前情侶檔家寧與Andy分手後，因帳務與股權問題鬧翻，多次互相指控，爭議延燒至今。隨著事件曝光...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫
新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，自由時報 ・ 22 小時前
李明璇笑國防手冊反被嗆！律師神回一句酸爆
[NOWnews今日新聞]國防部近日耗資逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》19日展開家戶普發作業，卻遭到藍營怒轟印廢物、大撒幣，國民黨前發言人李明璇更是點名其中一句，狠酸：「不是投降就代表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
家寧52萬粉IG帳號「無預警憑空消失」 Andy發聲嗨喊：天大的好消息
昔日的網紅YTR「眾量級」情侶家寧與Andy的官司還在進行當中，帳本的真相還未明朗，雙方持續在網路上交火，今（21）日有網友發現不少人的IG憑空消失，包括家寧的帳號也已經無法正常瀏覽引發熱議，對此Andy也突然更新限時動態喊「天大的好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Andy老師爆遭3台車尾隨！走鐘獎派保鑣原因曝光
Andy老師爆遭3台車尾隨！走鐘獎派保鑣原因曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光
即時中心／徐子為、黃彥翔報導今（22）天傍晚，一輛白色轎車行經高雄市大順一路與龍德路口時，疑似未注意輕軌軌道區，直接衝上軌道，還撞斷一旁的告示牌，導致車頭全毀，所幸駕駛並無大礙，警方獲報也到場處理，同時要釐清事發原因。高雄警方指出，22日17時許，獲報大順一路有交通事故，現場為王男（22歲）駕駛自小客車沿大順一路（西往東方向）直行，自稱頭暈身體不適偏離車道，自撞輕軌軌道路面石墩及號誌燈桿。造成自小客車車頭、輕軌號誌桿損毀，現場王男臉部有擦傷無需送醫，王男經實施酒測並未發現酒駕情事，詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。警方到場後，為避免影響一般車輛通行，先以人力方式協助將車輛移置路旁，並通報捷運公司到場處理修繕號誌。更多最新資訊，請鎖定《民視快新聞》。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光 更多民視新聞報導藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元民視影音 ・ 16 小時前
Andy出席活動遭跟車…「恐怖細節」全說了！
娛樂中心／翁莉婷報導YT情侶檔Andy和家寧分手後因帳本問題經常隔空交戰，Andy更指控家寧一家人聯手網軍及媒體處理他，種種舉動讓他心力交瘁。日前走鐘獎頒獎典禮剛圓滿落幕，Andy一舉奪下最大獎「年度個人創作」，然而在他YT頻道更新的影片中也透露典禮當日其實有請保鑣，其中「背後原因」讓不少粉絲聽完後感到非常擔心。民視 ・ 18 小時前
微妙變化成真？家寧IG帳號消失 Andy隔空發聲
有網友在Threads平台表示，自己搜尋家寧帳號時出現「找不到用戶」的訊息，原以為是被封鎖，但實際查找發現該帳號已無法顯示內容，點進連結後亦是一片空白，疑似帳號遭刪除或關閉。其他網友紛紛留言回應，表示也無法搜尋到該帳號，甚至有人發現家寧疑似開設新帳號，話題熱度迅...CTWANT ・ 1 天前
金馬62／演活自台灣赴美打拼父親 張震相隔4年二度封帝
第62屆金馬獎今（22）晚揭曉，張震以新作《幸福之路》奪下最佳男主角，這也是他繼2021年《緝魂》後二度封帝。張震領獎時透露，此次是以非常放鬆的狀態演出，不管有沒有拿到獎項都盡力而為，並將獎項獻給所有熱愛電影的人。公視新聞網 ・ 11 小時前
網戀變噩夢！男網友自稱竹聯幫 台中人妻超商崩潰大哭「我好害怕」
台中一名家庭主婦疑遭網路交友詐騙，上週在超商ATM前情緒失控大哭，被迫要花3萬6000元購買禮物卡當「見面誠意」，還遭對方恐嚇自稱「竹聯幫成員」，店員見狀急報警，婦人看到警方哽咽喊「我好害怕！」幸警方即時介入，成功阻詐。中市警第四分局春社派出所調查，女子透過社群平台結識男網友，對方以甜言蜜語博取信任自由時報 ・ 1 天前
二度搜太子集團共犯 查「滅證群組」再押3人｜#鏡新聞
柬埔寨太子集團事件，在台灣引發喧然大波，日前檢方已經發動第二波搜索約談行動，其中二度遭約談的尼爾公司負責人林揚茂，被檢方發現，他其實是OBU帳戶的大總管，他和另外兩名的財務主管，涉嫌串供滅證，因此晚間3人均遭裁定收押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前
家寧疑刪52萬粉IG帳號 頁面全空顯示「檔案已移除」
【緯來新聞網】YouTuber家寧與Andy分手後因財務糾紛多次隔空交鋒，近期更因帳務糾紛而使雙方家緯來新聞網 ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 21 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 20 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
感嘆田徑生命剩5、6年「跨欄女神」吳豔妮和2025賽季說再見
中國「跨欄女神」吳豔妮。昨於個人社群PO感嘆2025整年「累到不想說話」，但對於能夠收集完世界田徑四大賽的參賽經歷感到欣慰，現年28歲吳豔妮感嘆，田徑生命剩下5、6時間。太報 ・ 1 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 17 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前