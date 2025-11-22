Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。
Andy在最新影片中透露，自己曾經在參加某場遊戲活動後，發現自己的車後竟然跟著三台車，且車速極快、距離越來越近。當時他無法確定那些車輛的身份，不禁感到驚慌失措，「我當時覺得很恐怖，開始繞路並與司機討論對策，試圖甩掉那三台車。」
Andy說自己過去習慣獨來獨往，但這件事讓他體認到自身安危確實存有疑慮，因此出席走鐘獎時為了確保安全才會特地請保鑣，未來參加公開活動時，也需要更多的保障。許多網友紛紛留言表示：「為了安全一定要小心」、「請務必保護自己！」
另一邊，家寧的IG近來被發現無預警消失，有網友試圖進到她的帳號頁面，卻發現顯示「無法顯示個人檔案」或「找不到用戶」。Andy的IG限時動態貼出一張自己穿西裝的照片，並配文「天大的好消息」，隨後他在另一篇動態中透露，這個好消息其實是他在上週的走鐘獎中榮獲「年度個人創作獎」，並把獎座帶回家與家人一同分享這份溫馨時刻。
Andy日前透露，他從法庭資料當中，發現家寧手機裡有個「家寧公關危機」群組，成員包括張家人、公關人員及網軍團隊，甚至還有疑似男藝人參與，目的是針對Andy進行人身攻擊。儘管如此，家寧至今並未回應這些指控，並繼續在社交媒體及YouTube上更新內容。
