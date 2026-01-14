Andy自爆「抽了10年菸」！為家寧官司焦慮翻騰 網驚：現在才知道

Andy老師突然自爆有10年菸齡，嚇壞大票粉絲。（圖／YouTube@Andy老師）

知名YouTube創作者Andy老師，雖然正在為頻道「眾量級」持續與前女友家寧打官司，但他仍持續透過影片分享近況，總是能引起網友一大話題。今（14日）他再度丟出震撼彈，承認有大約10年左右的菸癮，讓粉絲們極為震驚。

Andy坦承，其實他在高中畢業後，就因為在外結交壞朋友，接觸到了香菸，持續至今保守估計有10年的菸齡，就連剪片等生活日常，都一定要來一根舒緩心情，直到最近感冒，晚上夜咳睡不著，嚴重影響到生活品質，Andy才下定決心戒菸。

而在去年的12月8日，Andy正式展開戒菸之路，在戒菸門診的幫助下，改用咀嚼錠代替尼古丁，只要一犯菸癮就吃一顆。可是過程中，Andy不僅獨自去開刀處理鼻中膈彎曲，還一度焦慮到半夜無法睡著，心情陷入谷底，連咀嚼錠都不想碰。

Andy表示，以前習慣剪片剪一半來一根。（圖／YouTube@Andy老師）

Andy中間靠著咀嚼錠和忙碌來度過戒斷期。（圖／YouTube@Andy老師）

直到戒菸第七天，Andy決定南下回到雲林老家，和家人們坦承抽菸的事實。原以為家人們會嚴厲斥責，殊不知卻換來爸爸、媽媽、阿公都溫暖安慰，堅定地相信Andy一定做得到，讓他數度在鏡頭前哽咽，「講完後我覺得自己舒服了，真的要哭出來了」。

時間來到12月16日，Andy當天一早就去開庭，也是他和家寧首次的調解庭，但他卻感受不到誠意，「心裡很多複雜東西在翻騰！」表明此時此刻很想來一根，試圖蓋過心中的不舒服。

所幸，Andy在歷經20天的時間，不斷嘗試讓自己忙碌，忘掉尼古丁的存在，宣告戒菸成功。他開心地說，無論是身體還是精神都有極大的轉變，戶外呼吸的每一口空氣都很通透，眼睛也變得更加清晰，氣色和食慾都變得更好。

Andy直言，開完與家寧的調解庭後，進度和誠意都是0。（圖／YouTube@Andy老師）

他笑著形容，身體就像從iPhone 6被更新到iPhone 16，有種電力滿滿的感覺。最後，Andy不忘藉由自身故事呼籲大家，「現在想想，還好有那個感冒，讓我有這個念頭去做這件事，感受到今天你想要認真做一件事情，老天爺一定會想辦法幫你」。

影片曝光後，網友們熱烈迴響，「現在才知道andy老師有抽菸」、「菸齡22年！看完這影片開始戒菸～已經有拿戒菸咀嚼錠了～」、「祝福Andy老師從此遠離菸害」、「完全看不出來Andy老師有抽菸10年，恭喜Andy老師把它戒掉了」、「這部影片鼓舞更多人開始戒菸了」、「沒想到Andy老師這麼誠實面對自己，還拍影片出來讓大家知道這件事情，真的很有勇氣」。

吸菸有害健康

