Andy自爆「抽10年菸」肺結節找上門 花19天成功戒掉：身體像從i6升級i16

Andy自爆「抽10年菸」肺結節找上門。（圖／翻攝自Andy老師頻道）

知名YouTuber情侶檔「眾量級」分手後，雙方公開撕破臉，Andy老師爆料家寧一家侵占收益、頻道經營權，紛爭持續延燒。而Andy於14日突然發片自曝菸齡已長達10年，但在處理官司這期間，感冒後身體都沒恢復，檢查才發現自己出現肺結節，且嚴重影響到睡眠，因此決定開始戒菸，花19天就成功戒掉菸癮，最後他也呼籲大家一起戒菸。消息曝光後，「不少網友驚呼：現在才知道andy老師有抽菸！」

Andy於14日在頻道發新片坦言「保守估計有長達10年的菸齡」，他表示當初接觸香菸是因為高中畢業後結交到壞朋友，就開始有吸菸習慣。然而，近期因感冒出現劇烈咳嗽，進而嚴重影響睡眠習慣，加上2025年10月照MRI發現肺部出現小結節，他就決定到戒菸門診拿咀嚼錠，2025年12月8日起實施戒菸計畫。

Andy同時也做了鼻中膈彎曲手術，想徹底改善呼吸道問題，但這段時間他不斷出現戒斷症狀，經常出現焦慮、心臟異常加速等情況。Andy決定也返回雲林老家向爸媽、爺爺坦承自己有抽菸的習慣，正在努力戒菸中，並把後期食用的加熱菸交由媽媽保管。

在家人、好友的鼓勵下，Andy把咬咀嚼錠的習慣也戒掉，堅持了20天，一口香菸都沒抽。Andy也記錄這20天來的身體變化，開始覺得呼吸變得清新、跑步也比較不喘、精神變好，「身體像從iPhone 6 升級到iPhone 16」，更令他訝異的是，自己的食慾提升，體重從60公斤胖到63公斤，讓Andy覺得自己朝健康的目標更往前邁進。

影片的最後，Andy也用逗趣又兇狠的方式，呼籲所有有菸癮的朋友一起戒菸，他相信自己花幾天就能戒掉長達10年的菸癮，大家一定也做得到。看完Andy的影片，網友們也紛紛留言表示，「完全看不出來Andy老師有抽菸10年、「恭喜Andy老師把它戒掉了」、「現在才知道Andy老師有抽菸」、「祝福Andy老師從此遠離菸害」，有人也笑說：「衛生署可以考慮簽Andy為戒菸大使」。

