Andy與家寧鬧翻後獨走紅毯 坦言：夜夜落淚難以入眠

以新媒體、網路創作者為主的「走鐘獎」第七屆在今（15）日盛大舉辦，昔為「眾量級」成員的Andy老師，3月與前女友家寧鬧翻，事情成全網關注話題，今日走上走鐘獎紅毯，更被主持人拿拿摳稱是「身無分文的超人」，受訪時他也坦言事發後「夜夜落淚難以入眠」。

Andy一身黑色西裝配上俐落短髮現身走鐘獎紅毯，而主持人拿拿摳稱他是「好人好事的代表、身無分文的超人，用堅強的毅力從谷底爬出重生，是台灣Youtuber的傳奇人物之一」。

Andy老師走「走鐘獎」紅毯。圖／翻攝自走鐘獎@IG

拿拿摳也指出Andy老師是用自己的人生、故事在創作，因此詢問他看到網友的留言支持有什麼心得、感想，Andy老師表示「好幾夜睡不好，看留言看到哭」，也感謝所有支持他的網友們。

Andy老師也坦言在面對與前女友一家的訴訟案中，同時持續創作都是靠旅行，「我在旅行的過程中發現台灣的人跟風景會給我靈感，也有很多故事會啟發我創作，我的創作就是來自我的真實生命故事，我一直秉持這個創作精神來拍我的影片。」

責任編輯／陳俊宇

