Andy與家寧鬧翻後獨走紅毯 坦言：夜夜落淚難以入眠
以新媒體、網路創作者為主的「走鐘獎」第七屆在今（15）日盛大舉辦，昔為「眾量級」成員的Andy老師，3月與前女友家寧鬧翻，事情成全網關注話題，今日走上走鐘獎紅毯，更被主持人拿拿摳稱是「身無分文的超人」，受訪時他也坦言事發後「夜夜落淚難以入眠」。
Andy一身黑色西裝配上俐落短髮現身走鐘獎紅毯，而主持人拿拿摳稱他是「好人好事的代表、身無分文的超人，用堅強的毅力從谷底爬出重生，是台灣Youtuber的傳奇人物之一」。
Andy老師走「走鐘獎」紅毯。圖／翻攝自走鐘獎@IG
拿拿摳也指出Andy老師是用自己的人生、故事在創作，因此詢問他看到網友的留言支持有什麼心得、感想，Andy老師表示「好幾夜睡不好，看留言看到哭」，也感謝所有支持他的網友們。
Andy老師也坦言在面對與前女友一家的訴訟案中，同時持續創作都是靠旅行，「我在旅行的過程中發現台灣的人跟風景會給我靈感，也有很多故事會啟發我創作，我的創作就是來自我的真實生命故事，我一直秉持這個創作精神來拍我的影片。」
責任編輯／陳俊宇
全家逃稅千萬首開庭！ 家寧「一身白」現身新北地院
家寧切割母親？Andy曬起訴書爆內幕：不要放水
家寧全家遭起訴！再批感情不忠 Andy反擊：濾鏡可騙、金流難藏
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
Andy老師入行10年首拿獎 高喊「王崇睿，你真的很棒」
第七屆走鐘獎15日舉行頒獎典禮，「年度個人創作者獎」由Andy老師拿下，他上台致詞一度哽咽，提及在YT圈10年了，做了2個2百萬頻道，現在才拿到第一座走鐘獎。今（16）日中午，Andy老師在臉書首發聲，坦言拿到走鐘獎《年度個人創作者獎》對他來說，今年真的是不可思議的一年，也是人生很大的轉折，「走上這自由時報 ・ 1 天前
走鐘獎》Andy「核彈級控訴家寧」獲年度創作獎！哽咽致詞全文曝光
第七屆走鐘獎頒獎典禮，在今（15日）進入尾聲。Andy老師以核彈級控訴家寧的影片，摘下「年度個人創作者獎」大獎項，一番感人肺腑的致詞，也讓全場感到欣慰與不捨。中時新聞網 ・ 2 天前
Andy老師穿高訂西裝得走鐘獎！鬧翻家寧翻身
[NOWnews今日新聞]YouTuberAndy老師鬧翻「眾量級」搭檔家寧後大翻身，昨（15）日拿下第七屆走鐘獎年度個人創作者獎，他穿著黑色高訂西裝哽咽致詞，贏得滿堂彩。今日他再次發文寫下自己的得獎...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Andy首拿走鐘獎！網見「台下一幕」感動淚崩：終於有錢了
第7屆走鐘獎昨（15）日圓滿落幕，網紅「Andy老師」奪下年度個人創作者獎，他在台上幽默自嘲：「畢竟我花那麼多錢做這部影片，到現在還沒回本餒，大家也知道我薪水5萬5。」Andy老師過去與前女友張家寧共同經營頻道，但收益幾乎落入對方口袋，如今他不僅靠創作扳回一城，昨在典禮上更被捕捉到手握最新款iPhone 17，讓網友感動直呼：「有過的比較好就好了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震撼片讓家寧一家4人被起訴！Andy老師首獲走鐘獎自曝「還沒回本」 完整得獎名單一次看
YouTuber界年度盛事、第7屆走鐘獎獎昨（15日）在台北登場，前「眾量級」成員Andy老師在和前女友、前搭檔家寧拆夥鬧翻後自立門戶，新頻道立刻飆出200萬訂閱，這也是他拍YouTube影片10年第二個200萬訂閱的頻道，讓他獲頒本屆「年度個人創作者獎」。他發表感言透露，他花很多錢在做影片，現在還沒回本，有感媽媽告訴他「做人要守本分、懂得感恩、不要害別人」，他會繼續實踐，並感謝一路以來的貴人相助。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
Andy奪走鐘最大獎 自曝「月薪5萬5」還沒回本！
娛樂中心／江姿儀報導YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後鬧翻，還因公司帳目問題對簿公堂，2人時常拍影片隔空交火。Andy回歸個人頻道，訂閱人數從10萬人「光速漲粉」，目前高達247萬人。昨（15日）走鐘獎頒獎典禮盛大舉行，Andy不僅一次入圍5個獎項，更奪下最大獎「年度個人創作獎」，他感謝粉絲、經紀團隊支持之餘，不忘自嘲「我花那麼多錢做這部影片，現在還沒回本，大家也知道我薪水5萬5。」。民視 ・ 1 天前
走鐘獎星光時刻！Andy首奪年度大獎哽咽致詞 家寧片段曝光「他的反應成焦點」
根據《走鐘獎Walk Bell John Awards》官方YouTube頻道畫面顯示，中場由表演者怡岑與小尾巴聯手演出，透過歌舞嘲諷娛樂圈話題，針對Andy與家寧的財務糾紛話題進行創意演繹。畫面中出現家寧的影片片段，以及雙方先前曾於網路公開的私訊對話內容，包括「奶奶離開了」、「我到家...CTWANT ・ 2 天前
Andy剛奪走鐘獎！家寧突上架「超赤裸片」：每天都重新愛上自己
YouTuber Andy在第七屆走鐘獎拿下年度最大獎「年度個人創作獎」，他昨在典禮上激動泛淚，感謝一路支持自己的粉絲與家人，真摯道出創作多年來的心路歷程，讓現場與螢幕前的觀眾都相當動容。他提到自己打造過兩個破 200 萬訂閱的頻道，如今終於迎來第一座走鐘獎，感性表示：「我媽說人要懂得感恩，我記在心自由時報 ・ 1 天前
