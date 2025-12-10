Andy走出陰霾飛越南獨旅 遇突發狀況親吐心境「怎麼可能不怕」

Andy老師飛越南展開獨旅，公開真實心境。（圖／翻攝自Andy老師 臉書）

YouTuber Andy老師今年風波不斷，控訴被前女友家寧一家人「奪走頻道與收入」，生活一度陷入低潮，引發全台熱烈關注。經過大半年調整，Andy逐漸走出陰霾，不僅事業重新步上軌道，也重新找回創作動力。近日，他在個人頻道上傳一支「越南獨旅」影片，更意外掀起討論。

影片中，Andy 獨自飛往越南展開旅程，期間甚至有熱情地陪介紹景點，他幽默表示「重新找回戀愛感」，不少粉絲感動見證他從低潮中重新振作，而對於這段「一個人的旅行」，9日Andy也在臉書發文分享真實心境，坦言這是第一次完全獨自飛往陌生國家，整趟旅程從一開始就充滿未知和挑戰，「這是我第一次獨自一人，飛往完全陌生的國家，你說不害怕嗎？老實講，怎麼可能不怕！臨時辦簽證、導航迷路、物品遺失，每一個突如其來的問題，都像是在提醒我：『你正在離開原本的舒適圈。』」

Andy進一步表示，「但就在那些慌張、獨自面對的時刻裡，我看到的是更獨立的自己。世界的風景、人們的善意、旅途的偶然，都成了推著我前進的力量。」，感性地說：「當你願意一個人走出去，世界也會用它的方式擁抱你」。目前Andy旅程仍在持續，他也透露下一支影片將帶大家前往峴港。

許多網友力挺、留言支持：「厲害，真的要很大的勇氣」、「讚這句話，只要你願意走出去，世界也會用它的方式擁抱你」、「注意安全！期待新作！」，也有人大方分享經驗談，「獨旅只有第一次跟無限次，我19歲開始20多年完全回不去了！好好享受世界的擁抱」。

