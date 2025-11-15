Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」 孫生、蘿拉典禮全中箭

Andy老師在走鐘獎拿下大獎。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮）

在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。

Andy老師在走鐘獎拿下大獎。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮）

這場被譽為YouTuber界年度盛事的走鐘獎，以輕鬆、幽默、互相調侃的風格進行。擔任頒獎人的「壹加壹」夫妻檔也在台上提及Andy與家寧事件，ILLY特別強調他們頻道收益是平均分配的。另一位頒獎人博恩則藉機調侃今年YouTuber圈的風波，包括酷炫開除多年打拼的兄弟孫生，同時也拿自己與昔日搭檔賀瓏因感情風波而切割的事情開玩笑。

廣告 廣告

蔡阿嘎上台頒獎時，也不忘與Ian開玩笑，提到可以去蔡阿嘎那邊當經紀人會比較快賺錢，還調侃「人不要隨便去美國，會出事」，暗指王子和粿粿的美國行風波。今年的走鐘獎因為YouTuber圈內接連不斷的風波，使得整場活動話題十足，萬箭齊發，萬哏齊發。

更多 TVBS 報導

Andy開胡了！鬧翻家寧奪走鐘最大獎 上台哽咽：我媽說不要害人

第7屆走鐘獎來了！Andy老師「黑西裝走紅毯」曝心聲：看留言看到哭

Andy老師來了！走鐘獎紅毯秒變追星現場 超狂驚人狀態曝

博恩走鐘獎驚吐「把多年打拼的兄弟開除」 罕見板起臉：沒有要講笑話

