Andy蹲監獄畫面流出！突宣告消失72小時：遇到一群很壞的人

娛樂中心／周希雯報導

YouTube情侶檔「眾量級CROWD」Andy、家寧，分手後因帳本問題隔空交戰、鬧上法院，Andy指控心血遭舊愛一家人拿走，聯手網軍及媒體處理他，還被家寧媽反告個資法、妨害名譽，雖然法院近期都判定不起訴，種種舉動仍令他心力交瘁。沒想到，Andy近日宣布「準備消失72小時」，坦言長期深陷壓力令他如同被困在監獄，「我遇到一群很壞很壞的人」。

Andy昨（8日）突發出影片，他穿著黑衣沉重表示「我在這裡遇到一群很壞很壞的人，需要你們的幫助…如果你們看到這個影片，代表我做了決定，即將消失72消失。」他坦言，生活中各種資訊與壓力，令他快要承受不住，「頭腦要爆掉了…你知道嗎？」尤其他在製作家人找人處理我」影片時，雖然盡量壓抑著情緒，「但是…真的受不了」，後續滑社群時更是「越滑越焦慮，好像沒辦法負荷」，加上當時台北都是雨天，「我好像關在一個監獄裡，我必須要逃離」。

Andy突表示，「我在這裡遇到一群很壞很壞的人，需要你們的幫助」。（圖／翻攝「Andy老師」YouTube）

對此，Andy選擇有山有海、又可以騎車吹風的綠島，作為他獨自散心的地方。影片中，他前往參觀過去囚禁政治受難者的綠洲山莊，還親自體驗「蹲監獄」的感覺，感受到強烈窒息感，意有所指表示「不斷想鑽漏洞、用不道德招數的那種人，最適合在這裡。」後來Andy騎車四處拍攝美景，帽子還被海邊強風吹走，因浪潮太危險決定放棄撿回來，「綠島的風就是要我，逝去的過往就是要放下了，大自然跟風會帶走一切，所有煩惱」。

Andy突宣告消失72小時：我遇到一群很壞的人！崩潰大喊「蹲監獄」畫面流出

Andy體驗蹲監獄。（圖／翻攝「Andy老師」YouTube）

影片曝光後，獲得大票網友留言鼓勵，但也有人笑說，「andy老師真的很暖心，還來場勘前女友一家未來要住的地方」、「andy老師在現實也遇到一群很壞的人」、「老師這麼說，我大概知道小黑屋適合關誰了」、「拍給張家看的監獄嗎」、「從家寧的監獄逃走了」、「到底要有多大的勇氣。才能笑著說出我會捍衛我的人權」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：Andy突宣告消失72小時：我遇到一群很壞的人！崩潰大喊「蹲監獄畫面」流出

