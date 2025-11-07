Andy遭家寧媽告2罪「不起訴」！ 他親發聲：真實的力量總將會發光

Andy遭家寧媽告2罪「不起訴」。（翻攝自Andy IG）

網紅Andy和家寧分手後鬧得沸沸揚揚，話題不斷，雙方更因為帳本問題多次隔空交戰。家寧媽先前對Andy提告誹謗及違反個資法，Andy今（7）日發文喊，結果是不起訴確定，「真實的力量，總將會發光。」

Andy今天發文說，大家還記得3月11日那支影片嗎?「10年了！227萬訂閱眾量級 Crowd 原來不是我的？！」 發布後，自己被家寧媽曾淑惠提告誹謗及違反個資法。

Andy說，歷經8個月的調查與等待，結果正式出爐「不起訴確定！」他表示，自己不起訴及張家人的起訴，證明我在影片裡說的每一句話、呈現的每一段內容，都有事實、有依據。

Andy表示，這一路走來壓力很大，但也更加確信，「真實的力量，總將會發光。感謝一直相信我的你們，我會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落。還有，大家想念我的瀏海嗎」？

