Andy遭家寧媽告2罪「結果出爐」 壓力心聲全說了

「眾量級CROWD」頻道Andy與家寧分手後開撕，除了拍片隔空交火，甚至鬧到對簿公堂，Andy遭家寧媽提告違反個資法與誹謗，歷經八個月的調查，結果已經出爐，Andy在今（7）日也透過IG發聲，「真實的力量，終將會發光。」

Andy今年3月在頻道發布「10年了！227萬訂閱眾量級 Crowd 原來不是我的？！」影片，除了引起各界關注外，還被家寧媽提告誹謗及違反個資法，「歷經八個月的調查與等待，結果正式出爐『不起訴確定』！」

Andy坦言，他的不起訴對比張家人被起訴，恰好證明在影片中所說的每一句話、呈現的每一段內容，都是有憑有據，更有感而發，「這一路走來壓力很大，但也更加確信，『真實的力量，終將會發光』。」他也感謝粉絲們的信任，並承諾會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落，「正義會遲但絕不缺席」。



