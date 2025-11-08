Andy開撕家寧後消失72小時！首曝精神狀態：像被關在監獄

Andy老師坦承，發完控訴家寧的影片後，消失了72個小時，跑去綠島放鬆身心靈。（圖／IG@andy1994x）

YouTuber Andy老師（王崇睿）與前女友家寧一家人的官司尚未停歇，還遭到家寧媽反告誹謗、違反個資法，所幸昨（7日）獲判不起訴處分。今日Andy老師再度上片，坦承控訴家寧之後，整個身心靈變得異常焦慮，決定消失72小時，好好沉澱心情。

Andy老師在影片中坦言，在製作控訴家寧的影片期間，對他的身心理產生極大的精神消耗，拍攝時也盡量控制住自己的情緒，「真的是受不了，你懂嗎？」

在PO完影片後，Andy老師也看了很多來自各大社群的網友留言，結果越滑越焦慮，可能是資訊量太多，他的腦袋、內心一時之間無法負荷，再加上台北那段時間一直在下雨，讓他有種被關在監獄裡的感覺。

「我必須逃離心理的監獄。我一定要到一個有山有海，又可以騎機車，讓風吹過我全身通暢的地方！」於是Andy便來到了綠島，度過72小時的旅程，除了參觀綠島的廢棄監獄，他還騎著機車冒雨環島，親自欣賞當地壯觀的地形與風景。

最後一天，Andy早起前往牛頭山欣賞日出，想為自己的旅程劃下句點，雖然天氣不佳，但他坐在懸崖上，看著前面遼闊的風景，頓時心理變得很平靜，也體悟到「快樂與悲傷都只是過客，唯有平靜才是終點，也希望有一天，你也能在綠島的風裡，找到屬於自己的平靜」。

