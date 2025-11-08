Andy開撕家寧後消失72小時！首曝精神狀態：像被關在監獄
YouTuber Andy老師（王崇睿）與前女友家寧一家人的官司尚未停歇，還遭到家寧媽反告誹謗、違反個資法，所幸昨（7日）獲判不起訴處分。今日Andy老師再度上片，坦承控訴家寧之後，整個身心靈變得異常焦慮，決定消失72小時，好好沉澱心情。
Andy老師在影片中坦言，在製作控訴家寧的影片期間，對他的身心理產生極大的精神消耗，拍攝時也盡量控制住自己的情緒，「真的是受不了，你懂嗎？」
在PO完影片後，Andy老師也看了很多來自各大社群的網友留言，結果越滑越焦慮，可能是資訊量太多，他的腦袋、內心一時之間無法負荷，再加上台北那段時間一直在下雨，讓他有種被關在監獄裡的感覺。
「我必須逃離心理的監獄。我一定要到一個有山有海，又可以騎機車，讓風吹過我全身通暢的地方！」於是Andy便來到了綠島，度過72小時的旅程，除了參觀綠島的廢棄監獄，他還騎著機車冒雨環島，親自欣賞當地壯觀的地形與風景。
最後一天，Andy早起前往牛頭山欣賞日出，想為自己的旅程劃下句點，雖然天氣不佳，但他坐在懸崖上，看著前面遼闊的風景，頓時心理變得很平靜，也體悟到「快樂與悲傷都只是過客，唯有平靜才是終點，也希望有一天，你也能在綠島的風裡，找到屬於自己的平靜」。
其他人也在看
被家寧媽告獲不起訴！Andy老師首發聲：正義會遲但絕不缺席
YouTuber Andy老師（王崇睿）為了頻道「眾量級」的權益，持續和前女友家寧一家四口隔空交火，官司仍在持續進行中。不過，家寧的媽媽曾淑惠反告Andy誹謗、違反個資法的部分，今（7日）獲不起訴處分，對此，Andy老師也發聲了。中時新聞網 ・ 1 天前
Andy蹲監獄畫面流出！突宣告消失72小時：遇到一群很壞的人
娛樂中心／周希雯報導YouTube情侶檔「眾量級CROWD」Andy、家寧，分手後因帳本問題隔空交戰、鬧上法院，Andy指控心血遭舊愛一家人拿走，聯手網軍及媒體處理他，還被家寧媽反告個資法、妨害名譽，雖然法院近期都判定不起訴，種種舉動仍令他心力交瘁。沒想到，Andy近日宣布「準備消失72小時」，坦言長期深陷壓力令他如同被困在監獄，「我遇到一群很壞很壞的人」。民視 ・ 1 小時前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
王子籌不出1600萬喊話分期付款 瑤瑤被問是否借錢回應了
「瑤瑤」郭書瑤加盟新東家，她昨天出席記者會受訪，被問到好友「王子」邱勝翊介入范姜彥豐與粿粿的八卦話題，尷尬沒有多回應，透露這段時間沒有多打擾對方，「沒有特別關心，我也是經歷過在浪頭上。」王子介入粿粿的婚姻，被范姜彥豐求償1600萬，因為他必須要幫父親還債，協調希望能分期付款，可惜並未達成共識。瑤瑤昨自由時報 ・ 1 天前
斐濟官員訪台惹怒北京 外交部反擊：主權國家正常往來，中國無權置喙
太平洋島國、與我國未有邦交關係的斐濟駐聯合國常任代表塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini），近日應我國政府邀請，與我友邦馬紹爾群島及巴拉圭駐聯合國常任代表一同組團訪問台灣，引發北京強烈不滿，向斐濟方面提出嚴正交涉，還稱「台灣當局的卑劣行徑不會得逞」。對此，我國外交部今（7）日傍晚發文回應，對於類此主權國家間的正常往來，中國無權置喙及干預。塔拉......風傳媒 ・ 1 天前
家寧媽過期限未提再議 Andy老師挨告「這兩罪」獲不起訴確定
即時中心／綜合報導百萬YouTuber「眾量級」Andy老師、家寧分手後開撕，拍影片控訴過往拆帳、奪頻道經營權的內幕，還為此對簿公堂。檢方日前偵結，依法起訴一家四口，家寧爸媽、妹妹及她本人；另「家寧媽」曾淑惠反告Andy老師加重誹謗、違反個資法等罪，新北檢認為事件可受公評，Andy老師引用公開資訊，罪嫌不足，予以不起訴。由於「家寧媽」未於再議期限內具狀向台灣高檢署聲請，因此Andy老師獲不起訴處分確定。民視 ・ 1 天前
家寧媽提告慘敗！ Andy帥氣回應：真相會發光
Andy 表示，自 3 月 11 日他在個人頻道上發布影片《10 年了！227 萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》不久遭提告，經歷約 8 個月調查後，終於收到不起訴決定。他強調：「我的不起訴及張家人的起訴，證明我在影片裡說的每一句話、呈現的每一段內容，都有事實、有依據。」...CTWANT ・ 1 天前
張家寧母輸慘！Andy挨告誹謗「不起訴確定」洩心聲：真相終被看見
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師與前女友兼昔日夥伴張家寧，因頻道財務糾紛鬧上法院，更遭張母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，經檢方認定內容屬可受公評事項，罪嫌不足裁定不起訴。面對贏下官司，Andy老師也忍不住透露真實心聲。自由時報 ・ 1 天前
家寧笑開懷！變農婦「蹲地摘菜」全被拍 無預警鬆口要轉行了
網紅家寧跟Andy老師有過一段情，兩人更經營頻道「眾量級CROWD」受到觀眾喜愛，豈料分手之後不僅因為公司帳務不清撕破臉，甚至還對簿公堂，導致家寧形象一落千丈，不過她心情不受影響，依舊照常在YT頻道中發片，其中她在鄉下務農時突鬆口要轉行，引起大眾討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
財務風波先放一旁！家寧新片香汗淋漓 到「秘密基地」成就感滿載
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導百萬YouTuber頻道「眾量級CROWD」情侶家寧與Andy分手後，2人因頻道財務管理等產生糾紛，雙方接連拍片相關指控，全案已...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇Top 7」：《未知的首爾》拿下第5、《外傷重症中心》輸《暴君的廚師》、第一名是這部催淚神劇壓倒性冠軍！
又到了年末結算時刻，2025年剩下不到兩個月即將結束，每年韓媒《Joynews24》都會集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等200名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等投票，今(4)日公佈了「2025年度最佳電視劇排名」，票選出今年優秀的電視劇作品，趕緊一起來看喜歡的電視劇入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 18 小時前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
被家寧媽告2罪獲不起訴 Andy：真實總將會發光
YouTuber Andy被家寧媽媽提告誹謗及違反個資法，經歷8個月的調查與等待，結果正式出爐，Andy獲不起訴處分確定，稍早他也透過社群開心發聲。Andy表示自己始終堅信：「真實的力量，總...華視 ・ 1 天前
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市EBC東森新聞 ・ 15 小時前
《英雄聯盟》宣布明年「初陣對抗賽」規模擴大全程BO5，全局BP確定沿用！
轉眼間，2025《英雄聯盟》職業電競賽季只剩下最後一場 BO5 賽事：《英雄聯盟》世界賽由 T1 對決 KT 的總冠軍戰，決定誰能拿下今年的《英雄聯盟》世界冠軍。而在今（7）日 Riot Games 舉辦了賽前記者會，分享許多這次世界賽與明年賽季的相關消息，《英雄聯盟》全球電競負責人 Chris Greeley 就表示，從中國直播平台的相關數據看起來，今年的收視表現又有所進步，而明年賽季也將保留無畏徵召、初陣對抗賽將擴大規模到 8 隊，在 CBLoL 賽區採取全程 BO5 開打，並且未來也會規劃更多的國際賽事，如同中國三大直播平台舉辦的亞洲邀請賽一樣，給更多隊伍有打國際賽事的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前