Andy震撼宣告「消失72小時」做出重大決定 驚吐受困「焦慮監獄」心聲

Andy形容自己被困在焦慮情緒中。翻攝Andy老師youtube

網紅Andy與前女友張家寧一家人因財務問題對簿公堂，先前又爆出張家人私下「找人弄我」，8日突然在社群上宣告要「消失72小時」，還喊出：「我必須從這個監獄逃出去！」事實上是到綠島散心，但確實也因這陣子承受極大壓力，「好像沒辦法負荷」。

Andy透露到綠島原因，他爆出被張家人「私下處理」的狀況後，對於網友留言「越滑越焦慮」，覺得「頭腦要爆」，當時台北又一直下雨，覺得自己根本身處監獄，「我必須要逃離我心裡的監獄」。想找一個可以自己騎車、吹風且有山有海的地方，因此選擇綠島。

Andy到綠島散心。翻攝Andy老師youtube

在綠島時，Andy到訪關政治犯的監獄，出來之後突然設備壞掉，「這個地方，可能比我想像的更…（陰）」直呼要趕緊離開。爬山吹風的過程中，Andy也感慨：「逝去的過往要放下了，綠島的風會帶走一切，所有的煩惱。」似乎呼應他影片一開始表示所做的新決定。



