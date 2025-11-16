Andy首拿走鐘獎！網見「台下一幕」感動淚崩：終於有錢了

娛樂中心／綜合報導

Andy老師拿下走鐘獎最大獎「年度個人創作者獎」。（圖／記者趙于瑩攝影）

第7屆走鐘獎昨（15）日圓滿落幕，網紅「Andy老師」奪下年度個人創作者獎，他在台上幽默自嘲：「畢竟我花那麼多錢做這部影片，到現在還沒回本餒，大家也知道我薪水5萬5。」Andy老師過去與前女友張家寧共同經營頻道，但收益幾乎落入對方口袋，如今他不僅靠創作扳回一城，昨在典禮上更被捕捉到手握最新款iPhone 17，讓網友感動直呼：「有過的比較好就好了。」

Andy老師手持最新款iPhone 17。（圖／翻攝自Threads）

Andy老師奪下走鐘獎最大獎「年度個人創作者獎」，在網路上掀起不少討論，有網友在Threads發文指出，導播在走鐘獎給了Andy老師許多鏡頭，另一方面，Andy老師也被網友發現換了最新款iPhone 17，讓許多人開心直呼：「看到他換手機好開心，有過的比較好就好了」、「Andy有過的比較好就放心了！善沒善報！我不允許這種結局！」、「他應得的，他講到泛淚，我也看到泛淚」。

Andy老師感性發文。（圖／翻攝自Andy老師IG）

Andy老師今（16）日在社群坦言，今年對他來說是不可思議的一年，同時也是他人生的重要轉折點，Andy老師感性表示，他在創作這條路走了整整１０年，「一路上我始終沒有放棄，而在這段旅程裡， 我看到的從來不只是台灣的風景，更多的是『人情味』，你們每一句鼓勵，我都謹記在心。」Andy老師特別感謝家人、經紀團隊、律師團隊，以及一路以來支持他的觀眾與粉絲，承諾未來將持續用作品紀錄台灣美好的人、事、物，最後，他向自己喊話「王崇睿，你真的很棒。」

