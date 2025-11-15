Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」
Andy自嘲，他當初花了很多錢才完成那支影片，到現在都還沒有回本，「大家都知道我薪水5萬5！」他透露回想這一路，他去環島看了很多漂亮風景，不過最讓他心心念念的是人情味，「這個是我特別感動的，也有很多替我留言支持我的觀眾，我都記在心裡，真的是很多很多的晚上都⋯睡不著。」
Andy表示當了10年YouTuber，他做了2個200萬訂閱的頻道，直到這次才拿下第一個走鐘獎，他非常想感謝他的家人，尤其是媽媽，講到媽媽時他第二度哽咽，「我媽說做人要守本份，要懂得感恩，不可以害人，這句話我記在心裡，一直實踐在我的生命中。」他表示未來他會繼續拿著攝影機記錄台灣的美，因為這對他來說非常重要，這一路的貴人他也都非常感謝，尤其是律師和經紀團隊，「沒有他們我可能走不到這邊，也走不到台上，就此就不在yt圈。」
