Angelababy爭取演李安新作？傳經紀人出手拚翻身 聚會照被瘋傳

娛樂中心／綜合報導

中國女星Angelababy（楊穎）先前陷入朝聖「瘋馬秀」疑雲，惹怒中國而遭施行軟封殺，讓她的演藝事業一度停擺，然而，近來轉戰直播帶貨的Angelababy，傳出經紀人出手替她爭取演導演李安的新電影角色，聚會合照也在網路上瘋傳。

近日，有網友傳出Angelababy經紀人跟李安等人一同聚餐，疑似想要幫忙爭取電影《老金山》中的角色，從曝光畫面中可以看到，李安坐在餐桌前面帶微笑，而斜對面穿黑衣戴項鍊的女子被指是Angelababy經紀人，不過消息尚未被證實，部分網友則對此看好，覺得如果屬實，Angelababy一定能夠發揮得很好，但也有網友表示經紀人旗下還有其他藝人，呼籲大家不要揣測。

事實上，Angelababy近來復出動作頻頻，日前低調現身深圳廣電總局藝人訓練班，其中白鹿、關曉彤也是該課程的同班同學，據悉該培訓課程採封閉式管理，不只學員禁止隨意外出，課程期間還得參加考試跟報告，顯見Angelababy為了重返戲劇圈十分積極。

網瘋傳李安跟Angelababy經紀人聚會。（圖／翻攝自微博）

