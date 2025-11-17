Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。
對此，守葳診所盧建勳院長從醫學角度解析指出，Angelababy 長相的變化，與其說是「動刀修修臉」，不如說是結構與氣質的自然進化。「她從青澀少女變成成熟女性的過程中，骨相發展、牙齒矯正、膠原蛋白分布，都在不斷不斷，這些都會讓臉型更立體、線條更清晰。」
牙齒矯正改變支撐結構，讓臉部五官立體
Angelababy 過去曾公開表示自己「只矯正過牙齒」，而盧建勳院長也解釋，牙齒矯正對臉型的影響其實不容小覷。「當齒列被重新排列，下顎骨的角度、嘴型支撐力都會跟著變化。」
盧建勳院長指出，這會讓原本稍微外突的口部變得內收，下巴線條自然拉長，整張臉就會顯得更立體、更有層次感。「這不是整形，而是結構改變帶來的自然修飾。」此外，隨著齒列變整齊，臉中線更穩定，兩側表情肌肉的使用也更平均，讓Angelababy的五官呈現出一種「對稱中的柔和感」，這在鏡頭下相當加分。
年齡與膠原變化，造就「高級感」成熟臉
盧建勳院長進一步分析，從20歲初期到35歲，臉部會經歷膠原蛋白與脂肪的自然流失，導致線條更加銳化。「這是所有人都會經歷的過程，只是Angelababy五官比例好、骨架精緻，變化反而讓她更顯高級。」盧建勳院長指出，過去的她臉部圓潤、臉頰略有嬰兒肥，如今臉型更精緻，搭配緊緻的肌膚，呈現出成熟自信的神情。
妝容改變與燈光效果放大「成熟感」
針對網友提出「她臉型越來越尖」的疑問，盧建勳院長表示，妝容與攝影光線的變化也會造成巨大視覺差異。「修容陰影、打亮位置的不同，會改變觀眾對臉部立體度的感受。」
尤其是舞台妝或直播鏡頭下，強光會讓下顎線顯得更明顯，讓人誤以為是「削骨」或「V臉」。盧建勳院長補充，Angelababy近年的妝容走向自然光澤感、五官修飾更立體，這種「輕妝高精緻」的風格，反而容易被誤認為醫美微調。
真正的美麗，是懂得與時間共存
面對多年的整形傳聞，Angelababy曾親自拿出醫療機構「面部鑑定報告」證明未動刀。盧建勳院長認為，她的狀態更像是長年自律保養與穩定生活習慣的成果。「健康飲食、規律睡眠、運動與保養，對膚質緊緻與膚色光澤影響極大。」
盧建勳院長總結：「美的進化不一定是靠醫美，而是懂得和自己的臉共處。Angelababy的臉不是變了，而是更懂得駕馭鏡頭與時間。」從早期甜美的鄰家女孩，到如今散發自信與淡然的女人味，Angelababy的「進化」更像是一場氣質與臉部結構並行的蛻變。真正的高級感，不是修飾出來的完美，而是能讓歲月在臉上留下剛好的光。
盧建勳院長IG：https://www.instagram.com/sowell_dr.lu/
守葳診所：https://www.sowell.com.tw/
姊妹淘編輯部：以上報導內容，不代表本部立場。
延伸閱讀
舒淇不靠整形也很美？盧建勳醫師揭「非標準臉」的高級韻味：不完美反而更有魅力
周子瑜登維密掀整形疑雲！守葳盧建勳醫師解析：看起來更成熟，關鍵是這兩點
其他人也在看
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 3 天前
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，中廣新聞網 ・ 3 小時前
驚！28妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 黃金6小時靠PRP增生療法搶救成功
28歲胡小姐日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變撲咬其臉部，造成她嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫，完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重自由時報 ・ 3 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 1 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」
政治中心／徐詩詠報導針對民眾黨2026年縣市選戰布局是否會「藍白合」，前民眾黨立委蔡壁如今（17）日正式對國民黨主席鄭麗文公開喊話，不諱言國民黨「該讓就讓」。她點出全台 5 個關鍵戰區，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，蔡壁如也認為他應該南下參選台南市長，並透露原因。民視 ・ 2 小時前
MLB》大谷翔平印象最深刻6球員 5人打出生涯最差成績
洛杉磯道奇球星大谷翔平今年初曾在他代言的遊戲廣告中，挑選了6名讓他印象深刻的大聯盟球員，結果有球迷發現，其中5個人都繳出堪稱生涯最糟糕的單季成績，只有美聯賽揚獎2連霸的Tarik Skubal有更上一層樓表現。TSNA ・ 3 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 15 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 1 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 5 小時前