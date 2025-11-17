Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果

35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。

對此，守葳診所盧建勳院長從醫學角度解析指出，Angelababy 長相的變化，與其說是「動刀修修臉」，不如說是結構與氣質的自然進化。「她從青澀少女變成成熟女性的過程中，骨相發展、牙齒矯正、膠原蛋白分布，都在不斷不斷，這些都會讓臉型更立體、線條更清晰。」

牙齒矯正改變支撐結構，讓臉部五官立體

Angelababy 過去曾公開表示自己「只矯正過牙齒」，而盧建勳院長也解釋，牙齒矯正對臉型的影響其實不容小覷。「當齒列被重新排列，下顎骨的角度、嘴型支撐力都會跟著變化。」

盧建勳院長指出，這會讓原本稍微外突的口部變得內收，下巴線條自然拉長，整張臉就會顯得更立體、更有層次感。「這不是整形，而是結構改變帶來的自然修飾。」此外，隨著齒列變整齊，臉中線更穩定，兩側表情肌肉的使用也更平均，讓Angelababy的五官呈現出一種「對稱中的柔和感」，這在鏡頭下相當加分。

年齡與膠原變化，造就「高級感」成熟臉

盧建勳院長進一步分析，從20歲初期到35歲，臉部會經歷膠原蛋白與脂肪的自然流失，導致線條更加銳化。「這是所有人都會經歷的過程，只是Angelababy五官比例好、骨架精緻，變化反而讓她更顯高級。」盧建勳院長指出，過去的她臉部圓潤、臉頰略有嬰兒肥，如今臉型更精緻，搭配緊緻的肌膚，呈現出成熟自信的神情。

妝容改變與燈光效果放大「成熟感」

針對網友提出「她臉型越來越尖」的疑問，盧建勳院長表示，妝容與攝影光線的變化也會造成巨大視覺差異。「修容陰影、打亮位置的不同，會改變觀眾對臉部立體度的感受。」

尤其是舞台妝或直播鏡頭下，強光會讓下顎線顯得更明顯，讓人誤以為是「削骨」或「V臉」。盧建勳院長補充，Angelababy近年的妝容走向自然光澤感、五官修飾更立體，這種「輕妝高精緻」的風格，反而容易被誤認為醫美微調。

真正的美麗，是懂得與時間共存

面對多年的整形傳聞，Angelababy曾親自拿出醫療機構「面部鑑定報告」證明未動刀。盧建勳院長認為，她的狀態更像是長年自律保養與穩定生活習慣的成果。「健康飲食、規律睡眠、運動與保養，對膚質緊緻與膚色光澤影響極大。」

盧建勳院長總結：「美的進化不一定是靠醫美，而是懂得和自己的臉共處。Angelababy的臉不是變了，而是更懂得駕馭鏡頭與時間。」從早期甜美的鄰家女孩，到如今散發自信與淡然的女人味，Angelababy的「進化」更像是一場氣質與臉部結構並行的蛻變。真正的高級感，不是修飾出來的完美，而是能讓歲月在臉上留下剛好的光。

