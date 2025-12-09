Angelababy遭爆「離婚後有新男友」！他遭批公審女方 陸網怒了：違法嗎

娛樂中心／綜合報導

中國網紅「留幾手」8 日在直播中再度掀起爭議，他聲稱 Angelababy（楊穎）在離婚後「曾談過男友但已分手」，甚至影射她曾與一名女網紅共同經營情侶帳號。不過，他全程沒有提出任何資訊佐證，無論是交往時間、對象身分，或是聊天紀錄、合照都完全欠缺，引發大量質疑，有網友直言「你什麼證據都沒有就講成這樣，是想蹭流量吧」。

中國網紅「留幾手」聲稱Angelababy在離婚後有新對象。（圖／翻攝自微博）

法律界人士指出，在沒有證據的情況下公開談論他人感情與私生活，若造成當事人名譽受損，爆料者可能涉及侵害名譽權或違反個資規範，因此相關指控缺乏實證時，本身就具高度爭議性。對此，不少網友也質疑爆料動機，認為 Angelababy 與黃曉明 2022 年 1 月已離婚，至今將近四年，「都離婚那麼久了，還不能談男朋友嗎？」「單身女明星想談幾個就談幾個，完全是她的自由」，更有人酸民反擊：「你們某些人真的管太多，好像她談戀愛有義務跟大家報告一樣」。

Angelababy。（圖／翻攝自微博）

也有網友把焦點放在性別標準的不對等，指出黃曉明離婚後與網紅葉珂多次被拍到共同出席活動，甚至一度傳出已有子女等未證實的消息，但外界的討論方向相對寬鬆，反而是 Angelababy「明明沒惹任何人」卻一直被要求檢視，「男方孩子都傳出來了，為什麼現在反而審判女方？」「又不是守寡，她談過戀愛又怎麼了」。不少粉絲也直接力挺表示：「支持美女多談帅哥，吃點好的很有必要」。目前 Angelababy 對於留幾手直播中的影射內容尚未回應。

