ANGIE安吉金曲落榜！爸媽陽帆、Judy帶她出門吃好料...下秒哭到被「加菜」

ANGIE安吉。（圖／索尼音樂）

記者林政平報導／ ANGIE安吉去年底推出個人首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》實體版，拿下博客來實體銷售榜雙料冠軍。今年她以「每月一首歌」的形式，從2月底起陸續數位上架專輯曲目，宛如一場全年無休的音樂馬拉松。隨著10月底最後一首歌上線，這趟長跑旅程終於畫下句點。為了慰勞她的努力，唱片公司特別舉辦溫馨的「殺青慶功儀式」，喜愛跑步的安吉在同事的歡呼聲中衝過象徵宣傳終點線，開心笑喊：「終於殺青了！真的好累、但也好幸福！」

廣告 廣告

這段近乎「一人接力」的宣傳路並不總是順風順水。安吉坦言，在金曲獎入圍名單公布那天，沒看到自己名字的瞬間，她一度陷入低潮，「真的很沮喪，也懷疑是不是該停止宣傳。」看見女兒難過，爸媽帶她出門吃好料安慰，結果她邊吃邊哭，反而感動到店家「加菜」招待。那次經驗讓她決定用短影音記錄當下心情，沒想到影片一出，意外獲得熱烈回響。

「好多我不認識的人留言說，我的歌陪他們度過低潮、走過人生的重要時刻，真的給我很大力量。」她感性說，也因為這些真實的回饋，讓她重新找回信心，決定把專輯每首歌都用心介紹完，「希望我的音樂能療癒更多人。」

儘管完成專輯上架、宣傳正式告一段落，安吉心中仍有一點不捨，「從提案、創作到宣傳，好像一轉眼就走到尾聲。」接下來她將迎接跨年演出與新單曲計畫，仍是一刻不得閒。不過她也許下小小願望：「希望明年能給自己放個假，去紐約走走，看不同文化的城市，換個風景、充電一下。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導