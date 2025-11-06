ANGIE安吉馬拉松宣傳一整年 高壓工作竟突「不失眠了」

【緯來新聞網】陽帆的女兒、歌手ANGIE安吉去年底推出個人首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》，這一段如同全年無休的馬拉松接力賽音樂旅程，終於跑向終點，10月底所有曲目上架完成，並舉辦了首次的北高簽名音樂會，讓安吉與粉絲可以近距離互動。因為這一整年是如此的忙碌，原本ANGIE安吉因深受失眠所苦，半夜睡不著而創作出專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》中的歌曲，失眠情況竟然大大好轉，她笑說：「有時候累到可以馬上入睡，甚至睡到中午才起床。」成為工作忙碌的意外收穫。

為了慰勞安吉這一年來的辛苦，公司特別舉辦可愛溫韾的殺青慶功儀式。（圖／索尼音樂提供）

為了慰勞安吉這一年來的辛苦，公司特別舉辦可愛溫韾的殺青慶功儀式，以象徵安吉粉絲名稱--吉子的橘子塔和吉（橘）子汽泡飲慶祝她完成了「宣傳馬拉松」的任務，近來愛上跑步的她，在同事的歡呼聲中，振臂跑過宣傳的終點線，讓她開心不已說：「很幸運可以有一整年的時間，好好將專輯中的每一首創作介紹給大家，但也真的好累哦！終於殺青了！」

真正來到專輯完成上架、宣傳殺青的時刻，ANGIE安吉心中有些不捨。（圖／索尼音樂提供）

2025一整年繁忙的工作行程，ANGIE安吉努力宣傳專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》的每一首歌，上架、拍影片、剪影片、宣傳活動，每一個月就輪迴一次，把她的精神和體能都逼到極限，不過也因此累積了更多的粉絲(吉子)們，吉子們的鼓勵和支持就是她撐下去的最大動力。她表示，在5月時，金曲入圍名單公布沒有看見自己的名字，她真的非常沮喪，甚至開始懷疑自己，覺得是不是不要再宣傳這些歌曲了。見到她這麼難過，父母帶她去吃美食，她吃一吃還掉下眼淚，竟獲得店家的「加菜」招待，讓她十分驚喜。



之後她把這樣的心情紀錄成短影音放上社群，是她自我療癒的方式，竟收到想像不到的迴響，「我真的沒有想到有這麼多我不認識的人來留言告訴我，我的歌曲陪伴他們走過某些人生重要片段，陪他們度過低潮，讓我獲得好多溫暖和力量。」她因此重新振作起來，把歌曲的宣傳一步一步做好，希望她的歌曲能讓更多人獲得療癒和能量。





不過真正來到專輯完成上架、宣傳殺青的時刻，ANGIE安吉心中有些不捨，表示還記得自己跟公司提案完成了歌曲創作，現在竟然已經來到宣傳尾聲，直呼時間太快。而她後續還有跨年演出和新單曲的計畫，工作同樣滿滿，她說：「希望明年可以給自己一段小小的假期，去紐約走走，體驗不同文化的城市。」ANGIE安吉個人首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》所有曲目已完整數位上架，實體專輯精裝版也已正式上架。

