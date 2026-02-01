「二次元老婆」活起來？HatsuMuv用結合ACG文化的AI角色機器人挑戰實體陪伴極限

對於喜愛ACG文化的粉絲們而言，打破與「老婆」 (或是「老公」)之間的「次元壁」 (意指裝置螢幕玻璃)，一直是最遙不可及的夢想。過去我們透過螢幕看動畫、後來有了VTuber可以即時互動，但那層「隔閡」依然存在。

▲來自日本早稻田大學的新創團隊HatsuMuv，藉由「角色機器人」Cutieroid，搭配視為「注入靈魂」的AI技術，讓動漫角色能藉由機器人形體「活起來」

在今年的台北國際電玩展 (Taipei Game Show）)上，來自日本早稻田大學的新創團隊HatsuMuv，透過其台灣顧問、同時也是無聲科技創辦人陳柏瑞的分享，說明藉由「角色機器人」Cutieroid，搭配視為「注入靈魂」的AI技術，讓動漫角色能藉由機器人形體「活起來」。

而在後續分享中，HatsuMuv更已確定將與台灣團隊合資成立「虛擬星圖」，正式進軍台灣市場。

▲HatsuMuv更已確定將與台灣團隊合資成立「虛擬星圖」，正式進軍台灣市場

為什麼是「動漫角色」而非「擬真機器人」？

陳柏瑞在演講中首先拋出了一個有趣的觀點：為什麼我們不做像魔鬼終結者或是像Tesla Optimus等的擬真人型機器人？答案在於「恐怖谷」效應。

▲避免「恐怖谷」效應，因此選擇以動漫角色形象打造機器人

擬真機器人那怕只有1%比例不像人，就會讓人感到極度的不適與恐懼。反觀動漫角色 (Anime Character)，本身就是一個被世界廣泛接受的美學框架，因此人們會更容易與之建立情感連結，並且對於「非人」的機械感有更高包容度。

▲人們會更容易與動漫角色建立情感連結，並且對於「非人」的機械感有更高包容度

HatsuMuv的核心團隊源自全世界第一個研發出人形機器人的日本早稻田大學，其創辦人泉品駒 (Koma)博士結合自身曾在Panasonic任職的研發經驗，與曾任職於遊戲橘子遊戲企劃的林志鵬，試圖將日本的「推し活」 (指支持偶像/角色的活動)文化推向極致：從單純的「觀看」，進化到現實生活中的「陪伴」。

150公分的衝擊：Cutieroid與壽屋轟雷合作計畫

HatsuMuv最具代表性的作品，莫過於與日本模型廠商壽屋合作的「機甲少女P3轟雷」機器人化計畫。

▲150公分高、等身大的自律型機器人Cutieroid

這不是那種放在桌上的小公仔，而是一個150公分高、等身大的自律型機器人Cutieroid。在去年的全日本模型展會活動Hobby Show上，這台「會動、會說話」的轟雷不僅成功讓募資達標率衝上165%，更展現極高的技術力：擁有完整的手部可動系統、親合度極高的表情顯示，以及最重要的VirtualSoul靈魂核心。

▲去年的全日本模型展會活動Hobby Show上，這台「會動、會說話」的轟雷不僅成功讓募資達標率衝上165%

除了像收藏品般的150公分版本，陳柏瑞也說明了HatsuMuv打造更適合進入家庭的55公分版Cutieroid Doll。這款大小適中的機器人保留了人偶「可換裝、可自訂」的特性，同時具備與大型機器人相同的AI互動能力，就像是讓VTuber從螢幕裡「走」出來到桌上一樣。

▲更適合進入家庭的55公分版Cutieroid Doll

VirtualSoul：不只是聊天機器人，而是有「記憶」的靈魂

硬體只是軀殼，AI才是靈魂。HatsuMuv開發的VirtualSoul系統，是一套整合LLM (大型語言模型)、環境感知與角色設定的控制中樞。

▲HatsuMuv開發的VirtualSoul系統，是一套整合LLM (大型語言模型)、環境感知與角色設定的控制中樞

陳柏瑞在說明中提到，這套系統可以串接GPT-4o、Gemini等多種模型，但更重要的是它具備「長期記憶」與「主動性」。陳柏瑞強調，「我們不希望她只是一個單純問答的語音助理」，透過特殊的提示工程 (Prompt Engineering)與性格設定，讓每一個Cutieroid都能擁有獨一無二的個性，意味未來的IP授權不再只是賣公仔，而是賣一個「活生生的角色互動體驗」。

▲強調角色機器人具備諸多應用可能性

落地台灣：「虛擬星圖」成立，瞄準IP實體化商機

HatsuMuv看準台灣在ACG文化的高接受度，以及硬體供應鏈的優勢，目前決定與台灣的無聲科技合資成立新公司「虛擬星圖」。

這家新公司將負責HatsuMuv技術在台灣的落地應用，包括與台灣本土IP (如VTuber、原創動漫角色)的合作開發、AI模型的在地化訓練，以及推動2D/3D角色透過機器人載體進行線下活動。

試想一下，未來動漫展的看版娘不再是立牌，而是會主動向你招手、發傳單的機器人，這對行銷與互動體驗將是巨大的升級。

▲HatsuMuv強調本身具備多領域技術整合、機器人技術，以及實作經驗等優勢

分析觀點：從「AI玩具」到「角色機器人」的市場分眾

近期台灣市場在「AI + IP」的領域相當熱鬧。除了HatsuMuv的大動作，日前創意點子 (Bravo Ideas)也宣布攜手野獸國，利用AI晶片技術將傳統公仔玩具升級為具備對話能力的AI夥伴。

這兩者有什麼不同？筆者認為可以從以下幾個維度觀察：

• 產品定位與價格帶：

創意點子與野獸國的合作，是以「大眾玩具升級」為發展路線。重點在於將現有的靜態公仔 (如漫威、迪士尼系列)加入語音互動功能，技術門檻相對較低，價格較親民，容易普及到一般兒童或收藏市場。

而HatsuMuv走的則是「高階機器人」路線。無論是55公分或150公分的機型，都涉及複雜的馬達控制、平衡運算與全身肢體語言，更像是一種「奢侈品」或「B端商業應用」，瞄準的是重度ACG玩家與企業展示需求。

• 互動深度：

AI玩具：多半聚焦於「語音對話」，透過大型語言模型讓玩具能陪聊、講故事。

角色機器人：HatsuMuv強調的是「多模態互動」。除了講話，它有視線接觸 (Eye Contact)、有肢體動作 (如握手、揮手)，甚至有移動能力，而這種「物理性」的陪伴感，是單純的語音玩具難以取代的。

• 技術核心：

創意點子著重於直播帶貨技術轉型AI與晶片整合，HatsuMuv則是純正的早稻田機器人學派，底層是紮實的機械工程與運動控制算法。

總結來說，生成式AI的出現，補足了過去機器人產業最缺乏的「大腦」與「口語能力」。無論是創意點子的AI玩具，還是HatsuMuv的角色機器人，我們正見證ACG產業從「數位內容」走向「實體陪伴」的黃金交叉點。

而台灣，則是憑藉著強大的半導體與製造供應鏈，極有機會成為這波「虛擬老婆實體化」浪潮中的重要軍火庫。

