ANNA SUI精品進小七 冬至必吃湯圓在全聯

零售通路年底衝業績，精品、美食優惠。7-ELEVEN與ANNA SUI合作，力推「ANNA SUI×三麗鷗跨界聯名」快閃購，祭出生活實用好物和各種旅遊必備小物；全聯主打冬至湯圓、日本「SUGIYO×魚匠GYOSHO」冷凍魚漿系列及青森縣蘋果；家樂福桃園經國店迎來港點名店添好運，讓鄉親父老都能隨時享用米其林美味。

7-ELEVEN再度攜手ANNA SUI舉辦「ANNA SUI×三麗鷗跨界聯名」快閃購活動，以神秘又魔幻的哥德式美學，邀請酷洛米、Hello Kitty、大耳狗及ANNA SUI經典代表黑貓、獨角獸等，聯合開發逾25款限定商品，價格149元起。商品包含珍珠包+絨毛玩偶、21吋鋁框雙鎖扣行李箱、旅行收納4件組、手提化妝包、晴雨兩用傘、行動電源等。

針對即將到來的新春旅遊熱潮，備妥多款實用系商品，像是21吋鋁框雙鎖扣行李箱、旅行收納4件組、手提化妝包、晴雨兩用傘、行動電源等。更有新年聚會必備的水晶麻將，茶點不可少的公仔馬克杯、陶瓷碗、陶瓷下午茶盤、聚餐神隊友4L鴛鴦電火鍋等，從牌桌到餐桌一應俱全。明(2026)年1月1日上午11:00起至2月1日，單筆消費不限金額、報會員手機直接購買；2月2日下午15:00起至2月24日，開放消費者以6點加價購。

全聯搶攻冬至商機強打人氣湯圓，其中桂冠聯名韓國人氣IP「DINOTAENG」的提拉米蘇湯圓，以義大利馬斯卡彭起司、UCC咖啡粉和可可等食材製作，不論煎、煮、炸都能吃出經典細緻的風味；「桂冠晶彩小圓仔 春水堂紅茶拿鐵/芝麻/花生」12月21日前每包69元。

鹹湯圓則首推「蒸荐康 御賞大福圓-爆漿鹹湯圓」，12月21日前單包169元，第2件5折，平均每包126.5元；「佳味食品鹹湯圓 客家/海味」新開發海味鹹湯圓，內餡有魚肉和滑溜海帶，12月21日前每包100元。

全聯並引進日本人氣品牌「SUGIYO×魚匠GYOSHO」冷凍魚漿系列，有「蒲燒鰻風味片」、「松葉蟹風味棒」2款商品。同時憑藉集團採購優勢，直接向日本產地選果廠進口果實碩大、香氣濃郁的青森縣蘋果，讓民眾與產地無時差的品嚐好滋味。12月26日至1月1日，「日本青森蜜富士蘋果#46」特價單顆55元。

樂福桃園經國店B1則找來添好運進駐，店內80坪設有88席座位，於開幕期間獨家開賣新品「薑蔥蓉蒸雞飯」，預祝民眾新年添好運。慶祝新店開張，首5日提供早鳥優惠，包括線上訂位來店用餐當日即贈50元好運抵用金、持家樂福經國店當日消費發票到店消費贈98元飲品，並將送出品牌會員限定禮品。現場單筆結帳滿1,200元抽紅包，獎項有當筆消費8折、當筆交易9折、次回消費可使用現金抵用券或港點兌換券等。

