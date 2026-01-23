關於蘋果執行長Tim Cook接班人選話題，近年來一直是矽谷熱議焦點。根據彭博新聞報導，Tim Cook已於2025年底低調進行一項關鍵的人事佈局：擴大現任硬體工程資深副總裁John Ternus的職權，委任其全面統籌管理公司的設計團隊。這項舉措打破蘋果過往的權力分配，被外界視為John Ternus在蘋果接班人競爭中處於「領先」地位。

蘋果高層職務再次異動？硬體負責人John Ternus統籌管理設計團隊，集權程度堪比Jony Ive

低調、情緒穩定的「庫克式」將領

現年約50多歲的John Ternus，於2001年加入蘋果產品設計團隊，本身擁有賓夕法尼亞大學機械工程學位，其在蘋果資歷相當完整，曾參與第一代iPad開發，並且主導AirPods，以及歷代iPhone的硬體工程設計，更在2021年升任硬體工程資深副總裁後，正式進入蘋果產品決策核心。

不同於過往一些風格強烈的蘋果高層，John Ternus在內部以「情緒穩定」及「低調謙遜」為稱。這種人格特質被認為與現任執行長Tim Cook高度契合，成為其在內部平步青雲的關鍵原因之一。

集權硬體與設計，地位僅次當年Jony Ive

這項人事變動的特殊之處，在於權力的跨度。在外媒Macworld的分析中指出，讓一人同時管轄「硬體工程」與「軟體介面設計/工業設計」，在蘋果過往歷史極為罕見，過去僅有前設計長Jony Ive曾擁有如此廣泛的影響力。

而從Jony Ive離職後，設計團隊原本由營運長Jeff Williams負責監督。隨著Jeff Williams於去年退休，Tim Cook並未將此重任交給新任營運長Sabih Khan，而是轉交給工程背景出身的John Ternus，顯示Tim Cook刻意讓John Ternus接觸更多元的營運範疇，可能為其未來接掌執行長大位進行全方位的「職前訓練」。

務實主義抬頭，創新恐趨保守？

對於這項佈局，市場看法兩極。Gizmodo網站分析認為，John Ternus是標準的「務實主義者」，其在iPhone產品策略中展現了精準的成本控制與市場洞察力 (例如提議僅在Pro機型加入高階感測器，而非全機種標準配備設計)。

部分看法推測，若John Ternus最終接掌蘋果執行長，未來的蘋果可能會延續目前的Tim Cook帶領風格，亦即專注於現有產品的細緻優化、供應鏈管理與商業獲利，而非追求賈伯斯時代那種不計成本的突破性創新。

分析觀點

John Ternus的上位，其實象徵著蘋果正式從「設計主導」 (Design-led)完全轉向「工程與營運主導」 (Engineering & Operations-led)。

過去Jony Ive時代，設計部門擁有至高無上的話語權，工程部門往往得為了實現一個設計理念而破頭構思。如今，將設計團隊劃歸給硬體工程主管管轄，意味著未來的蘋果產品將更講究「可製造性」與「實用性」。

這對股東來說是好消息，因為產品良率會更高、利潤更穩。但是對於期待蘋果再一次透過「One More Thing」震撼世界的果粉而言，未來的蘋果可能會變得越來越像一家精密且賺錢的機器，少了一點當初那種為了美學，願意不顧一切追求設計上的浪漫與瘋狂。

而John Ternus能否在「務實」與「創新」之間找到平衡，或許是其接班後最大的挑戰。

