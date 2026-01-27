Anthropic執行長：從失業到瘟疫 人類需警覺AI風險

（中央社舊金山26日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）開發商Anthropic執行長阿莫戴指出，人類「必須覺醒」面對強大AI系統未來數年恐構成災難性風險的前景，若不加以控管，AI可能引發從大規模失業到生物恐攻等種種危機。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，阿莫戴（Dario Amodei）今天發布將近2萬字長文闡述：「人類即將握有幾乎無法想像的力量，但我們的社會、政治和技術體系是否已成熟到能善用這股力量，目前仍深具不確定性。」

阿莫戴是全球AI產業最具影響力的企業家之一，其文章對關於AI的防護措施不足發出嚴重警告。

阿莫戴概述了恐隨他所謂「強大AI」問世而出現的風險－這個系統的能力將「遠勝於任何諾貝爾獎得主、政治家或技術專家」－他並預測這項前景可能於未來「短短幾年內」到來。

其中一項風險在於個人可能獨自開發出足以殺害數百萬人的生物武器，「在最糟情況下甚至可能毀滅地球上所有生命」。

阿莫戴表示：「精神失常的孤僻者現在或許能犯下校園槍擊案，但應該無法製造核武或散播瘟疫…這類人未來卻可能具有等同病毒學博士的能力。」

他也警告，AI有「失控並反過來主宰人類」的可能性，或者成為專制政權和其他惡意行為者的工具，帶來「全球極權獨裁統治」。

Anthropic是AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的主要對手，阿莫戴曾因美國AI監管方向議題，與美國總統川普（Donald Trump）的AI及加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）發生衝突。

他也曾批評，美國政府計劃將先進AI晶片賣給中國，形同把核武賣給北韓。

阿莫戴還在文中警告，AI可能造成大規模失業，並使經濟權力與財富集中在矽谷。

他補充道：「這就是陷阱：如此強大的AI是這麼耀眼的獎賞，人類文明很難對其加諸任何限制。」

阿莫戴也隱晦提及美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下AI聊天機器人Grok近期引發的爭議，「部分AI公司令人不安地忽略今日AI模型的兒童性化問題，讓我不禁懷疑，他們會有意願或能力處理未來AI模型的失控風險」。

英國政府2023年在布萊切利園（Bletchley Park）主辦AI安全峰會，各國及研究機構在會中同意共同應對這類風險。後續峰會預計今年2月在印度舉行。

然而阿莫戴認為，推動AI相關政治決策的動力，日益來自亟欲把握新技術所帶來機會的心態，而非著重降低AI風險。

他寫道：「這樣的搖擺不定令人遺憾，因為技術本身並不在乎當下流行趨勢，而相較於2023年，我們於2026年顯然已更接近真實的危險。」（編譯：洪培英）1150127