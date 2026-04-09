Anthropic推出Claude Managed Agents：企業AI代理上線，從數月壓縮到數天

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重點一：Anthropic 推出 Claude Managed Agents 公測版，讓企業用 API 組裝雲端 AI 代理，部署時間從數月壓縮至數天。



重點二：Notion、樂天、Asana、Sentry 等已搶先導入，樂天每個部門僅需一週即可上線 AI 代理。



重點三：定價為 Claude 模型用量費加上每小時 0.08 美元（約新台幣 2.5 元）的代理運算費，門檻極低。

Anthropic 於 4 月 8 日宣布推出 Claude Managed Agents 公測版。據科技媒體 SiliconAngle 報導，這套雲端服務的核心訴求很直白：企業想打造 AI 代理，但光是搭建周邊基礎設施就要耗費數月，Managed Agents 則把這些苦工全包了。

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過去，要讓一個 AI 代理在企業環境中穩定運作，開發團隊得處理沙箱隔離、身份驗證、錯誤復原、狀態管理等一長串工程問題。Anthropic 在官方部落格中說明，Managed Agents 將這些基礎建設抽象化為一組 API，開發者只需定義「要做什麼任務」、「能用哪些工具」和「權限範圍」，剩下的交給平台處理。

不只是聊天機器人：代理會自我修正、還能指揮其他代理

Managed Agents 與傳統的 AI 聊天機器人最大的差異，在於它是「長時間自主執行」的架構。代理可以在雲端持續運作，即使使用者中斷連線也不會停擺。平台內建的監控功能讓開發者能追蹤每一次工具呼叫、每一個決策節點，出錯時有跡可循。

Claude Managed Agents 的核心架構 圖/Claude

目前以研究預覽（Research Preview）形式開放的兩項進階功能更值得關注。第一是「多代理協作」：一個主代理可以派出多個子代理平行處理任務，例如 Sentry 讓除錯代理與修補代理搭檔運作，把從發現臭蟲到送出修補的流程，從原本的數月壓縮到數週。

第二是「自動提示詞優化」：代理會自動調整自己的指令，內部測試顯示，在結構化檔案生成任務中，成功率比標準提示迴圈高出最多 10 個百分點，對複雜任務的改善尤其明顯。

已有四家大廠搶先導入，樂天一週上線一個部門

公測階段已有多家企業採用。Notion 產品經理 Eric Liu 表示：「我們希望 Notion 成為團隊與 AI 代理協作的最佳場所，使用者現在可以直接在 Notion 裡把開放式的複雜任務交給代理處理。」

樂天集團（Rakuten）則將代理部署到產品、業務、行銷、財務、人資等部門，每個部門的部署週期僅需一週。Asana 打造了與人類協作的「AI 隊友」，在專案管理流程中並肩作業。

定價方面，企業除了支付 Claude 模型本身的使用費外，每小時代理運算費為 0.08 美元（約新台幣 2.5 元）。以企業軟體的標準來看，這個門檻相當親民，Anthropic 顯然是以量取勝的策略，先讓企業低成本試水溫，再靠規模化使用量回收營收。

Managed Agents 目前在 Claude Platform 上以公測版開放，開發者可透過 Claude Console 監控代理的執行狀態與效能分析。對於手上有大量重複性流程、卻苦於沒有工程資源自建 AI 代理的企業來說，這或許是目前進入門檻最低的選項。

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資料來源：Anthropic 官方部落格、SiliconAngle

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

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