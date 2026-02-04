Anthropic推AI法律工具引爆拋售潮 軟體相關類股市值蒸發近3000億美元

AI模型開發商Anthropic logo。路透社



美國人工智慧新創公司Anthropic週二（2/3）發表一項全新的AI法律工具，可協助用戶自動化撰寫法律文書與研究任務工作，引發美股投資人爭相拋售軟體、金融服務與資產管理等相關類股，即使僅有些微相關曝險的股票也被拋售，導致相關類股市值一夕蒸發近3000億美元。

《華爾街日報》、彭博新聞報導，高盛（Goldman Sachs）編製的美國軟體股投資組合單日重挫6%，創下自4月對等關稅引發拋售以來最大單日跌幅；金融服務類股指數也大跌近 7%。那斯達克指數盤中一度下挫 2.4%，之後跌幅收縮至1.6%。

這波賣壓在美股開盤前就已出現。包括湯森路透（Thomson Reuters）、美國法律服務網站Legalzoom.com、倫敦證券交易所（London Stock Exchange）的股價均下跌超過12%，這些公司均提供法律工具或研究數據庫。

隨後PayPal、Expedia Group、Equifax等公司也受到重創，跌幅均超過10%。追蹤軟體、金融數據和交易所股票的兩項S&P類股指數市值合計蒸發約3000億美元。

亞洲軟體股同樣走跌，印度資訊科技公司成為最新一波受害者。指標股塔塔顧問服務公司（Tata Consultancy Services）盤中一度大跌 6%，印福思（Infosys）則重挫 7.1%。紐西蘭雲端會計軟體商Xero Ltd.在雪梨交易時段一度暴跌16%，創2013年以來最大跌幅。

藍鯨成長基金（Blue Whale Growth Fund）投資長 Stephen Yiu 表示：「今年是關鍵的一年，將決定各大企業究竟是AI贏家或受害者，而（投資人）最重要的能力就是避開輸家。」他強調，在塵埃落定之前，「站在AI進展的路徑中途，是極其危險的事」。

Claude Cowork可自動審合約、做簡報

Anthropic 是近期大量投入法律產業工具開發的AI新創公司之一。過去幾週來，矽谷內部人士和軟體工程師對Anthropic的AI模型Claude讚不絕口，尤其是它可相對自主地接管電腦桌面並完成程式編碼。

Anthropic今年1月發布Claude Cowork工具，就已引起投資人的不安情緒。週二宣布在Cowork平台納入法律工具，聲稱可自動化合約審閱與法律簡報等工作，更令投資人陷入恐慌。不過官網仍提醒，所有自動化輸出內容「皆應由具執照的律師審閱」。

過去兩年多來，資金持續湧入法律產業相關的AI產品。早在Anthropic推出Cowork外掛之前，Legora、Harvey AI等新創公司便已推出聲稱可替律師省下繁重基礎工作的工具。

不過，Anthropic的突出之處在於可自行開發模型，並依不同產業需求客製化。Anthropic是AI生態系中的主要模型開發商，因此具備獨特優勢，可顛覆傳統法律新聞與資料服務，同時又可成為法律AI新創公司；而Legora這類公司仍須仰賴Anthropic等模型開發商提供底層技術。

摩根士丹利（Morgan Stanley）多位分析師在針對湯森路透（提供商業與法律資訊服務）的報告中指出：「Anthropic為Cowork平台推出法律領域的新功能，競爭加劇。我們認為，這顯示競爭正在升溫，因此可能帶來負面影響。」

過去數月來，市場持續關注AI對軟體業商業模式的潛在衝擊。Google母公司Alphabet上週開始推出可透過文字或圖片提示生成沉浸式世界的Project Genie，也使電玩類股捲入跌勢。

