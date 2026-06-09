Anthropic最強AI模型Fable 5開放 強化資安防護並限制敏感用途
Anthropic最強AI模型Fable 5開放 強化資安防護並限制敏感用途
人工智慧（AI）新秀 Anthropic 週二宣布，正式向大眾開放其最強大的模型 Fable 5。這款屬於 Mythos 系列的高階技術，先前因網路安全疑慮受限，如今在加強安全防護並限制敏感領域使用的前提下，終於全面上線。
知名人工智慧（AI）研發公司 Anthropic 於週二（當地時間）宣布，正式將其旗下性能最強大的 AI 模型 Fable 5 開放給一般大眾使用。這款模型屬於 Anthropic 最尖端的 Mythos 技術系列，也是該系列中首個全面對外開放的版本，標誌著這家被視為 OpenAI 強勁對手的公司，在技術普及化上邁出重要一步。
事實上，Mythos 系列早在今年 4 月就已經對外發表，但當時 Anthropic 考量到潛在的網路安全（Cybersecurity）風險，對其使用權限進行了嚴格限制。經過數月的調整與評估，公司決定在確保安全防護機制到位的情況下，讓更多使用者能體驗這項先進技術。
儘管 Fable 5 性能強大，Anthropic 仍採取了謹慎的態度。該公司強調，為了防止技術被濫用，目前仍禁止將此模型應用於特定的敏感領域。這項舉措反映了當前 AI 產業在追求技術突破的同時，也必須在創新與社會安全之間取得平衡。
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本文由AI協作，經編輯審核後發布
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