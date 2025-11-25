Anthropic 端出 Opus 4.5：最強編碼模型、定價降低 2/3

在 Google Gemini 3 Pro 驚艷亮相後不久，主攻專業能力的 Anthropic 現在也端出了最新的 Opus 4.5 模型。它號稱「世界最強的編碼、代理、電腦應用模型」，基準測試成績遠遠領先 Sonnet 4.5、Opus 4.1。尤其在代理寫程式方面，其實力斷檔領先。SWE-bench Verified 準確率高達 80.9%，把 Gemini 3 Pro、GPT-5.1 都遠遠甩在了身後。

相比過去的版本，Opus 4.5 在無人工介入情況下處理模糊資訊的能力更強，即便面對複雜的多系統漏洞，它也能自己找到修復辦法。根據 Anthropic 的內部測試，Opus 4.5 結合 Claude Code 能讓平均生產效率提升 220%。Opus 4.5 的思考深度可調，而且能利用上下文壓縮和更先進的工具使用能力，達到更長的運行時間。

還有一項很重要的變化，就是 Opus 4.5 的定價僅為上代模型的三分之一。每百萬 token 的輸入和輸出價格分別降到了 5 美元和 25 美元，而且官方還宣稱輸出 token 減少了 76%，實際使用成本將大大降低。藉 Opus 4.5 亮相的機會，Anthropic 也推出了桌面板、Chrome 外掛、Excel 這幾種使用 Claude 的全新方式。Max、Team、Enterprise 訂戶可直接在 Excel 中使用新模型，以提升處理複雜數據的效率。

