Anthropic 超級盃廣告暗諷 OpenAI ! 批評 ChatGPT 將引入廣告機制

火報記者 陳銳/報導

人工智慧公司Anthropic斥資數百萬美元，在美國國家橄欖球聯盟（NFL）超級盃期間投放電視廣告，公開抨擊競爭對手OpenAI計畫在ChatGPT中導入廣告機制。

Anthropic表示，將在超級盃LX於NBC電視網播出一支30秒廣告，內容以諷刺方式影射OpenAI打算在其聊天機器人ChatGPT中販售廣告的構想。這也是Anthropic旗下聊天機器人Claude首次登上超級盃廣告時段。

廣告 廣告

OpenAI 執行長奧特曼回應該廣告具有誤導性，表示若影響體驗，用戶自然會流失。圖:unsplash

在廣告畫面中，一名年輕男子在公園做引體向上，向一名體格健壯的路人詢問如何練出腹肌，對方以機械化語氣回應，暗示自己是聊天機器人，並表示可提供個人化健身建議，但隨即先推銷一款鞋墊產品，廣告最後出現標語：「廣告即將進入人工智慧領域，但不會進入Claude的世界。」

對此，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群平台X上回應，形容該廣告「具有誤導性」，他隨後在播客節目中表示，OpenAI尊重用戶體驗，若真的如廣告所描繪般運作，使用者自然會停止使用產品，OpenAI則計畫在超級盃期間推廣其程式開發產品Codex。

本屆超級盃預計吸引約1.2億名觀眾收看，NBC環球全球廣告部門指出，30秒廣告平均價格約為800萬美元，部分熱門時段甚至超過1,000萬美元。

不過，廣告效果評估機構表示，Anthropic的廣告在部分消費者測試中反應不一，也出現負面評價，專家指出，人工智慧相關廣告仍需在幽默與說服之間取得平衡，才能避免引發誤解或反感。