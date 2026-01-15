Anthropic推出親民版AI代理人「Claude Cowork」：不只懂寫程式，還能幫忙整理桌面、自動記帳
繼 2024 年秋季推出讓開發者愛不釋手的「Claude Code」編碼代理人後，AI 新創巨頭Anthropic終於將這項「操作電腦」的能力下放給一般大眾。Anthropic於今日 (1/13) 宣佈推出名為 「Claude Cowork」 的全新預覽功能。這款AI Agent被定位為「檔案管理與自動化助手」，讓不懂程式碼的一般用戶，也能透過簡單的自然語言指令，讓Claude直接在Mac機種上幫忙整理資料夾、處理收據甚至操作網頁。
給它一個資料夾，雜事它來扛
Claude Cowork的核心概念，是將AI能力從對話框延伸到你的硬碟裡。Anthropic官方將其描述為「任何人都能使用的簡易版Claude」。
運作方式相當直觀：使用者只需授權Claude存取電腦中的特定資料夾，AI就能讀取、編輯，或是在該資料夾內建立新檔案。
Anthropic展示了幾個生活化的應用場景：
• 整理下載資料夾：下令讓 Claude 掃描雜亂無章的下載資料夾，並且依據檔案內容自動重新命名 (例如將IMG_1234.jpg改為2026_CES_展場照片.jpg)，讓檔案更易於辨識。
• 收據自動記帳：丟一堆發票或收據的截圖給它，Claude能自動辨識內容，並且生成一個Excel試算表來追蹤開銷。
• 跨應用操作：若安裝了Claude的Chrome擴充功能，Cowork還能操控瀏覽器瀏覽網頁，甚至透過「Connectors」框架串接Canva等第三方應用程式進行協作。
Anthropic強調，Cowork支援「非同步」工作，使用者可以一次將多個任務加入佇列 (Queue)，不用等待AI完成上一個動作才能下達新指令。
能刪檔案也能闖禍？使用需謹慎
雖然聽起來很方便，但賦予AI修改檔案的權限始終伴隨著風險。Anthropic坦承，Claude Cowork具有「潛在的破壞性」，例如可能會誤刪重要檔案或誤解使用者的指令。
為了讓用戶放心，官方強調Claude「無法讀取或編輯你未明確授權的內容」。也就是說，它只能在你劃定的沙盒 (特定資料夾)內活動。儘管如此，Anthropic仍建議用戶在下達指令時要「非常明確」，以免AI幫倒忙。
僅限Mac與頂級訂閱用戶使用
目前Claude Cowork仍處於預覽階段，同時門檻不低，首波僅開放給訂閱價格較高昂的「Claude Max」用戶率先體驗，而硬體限制更須安裝Claude macOS App的Mac機種。其他用戶則需加入候補名單 (Waitlist)。
分析觀點
這一步棋顯示Anthropic正積極將「Agentic AI」 (代理AI) 從開發者的小眾玩具，轉化為大眾生產力工具。
微軟推廣Copilot雖然已有三年，但在「幫用戶操作電腦」這件事上，始終因為精準度與隱私疑慮而雷聲大雨點小。反觀Anthropic先透過Claude Code在工程師社群中建立極佳口碑，現在再利用這份信任感切入一般消費市場，策略相當聰明。
如果Claude Cowork能證明它在處理「整理檔案」、「格式轉換」這類繁瑣雜事上的穩定性，那麼它將會是目前最接近鋼鐵人賈維斯 (J.A.R.V.I.S.) 原型的桌面助手。
不過，敢不敢讓AI直接刪除硬碟裡的檔案？恐怕還需要一段時間的心理建設。
