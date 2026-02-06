Antigravity A1 8K 全景空拍機在台上市 249 g 輕巧機身結合沉浸式飛行操作

全球空拍品牌 Antigravity 宣布旗下空拍機 Antigravity A1 在台灣正式上市。這款產品主打整合 8K 全景拍攝與沉浸式操控體驗，機身重量控制在 249 g 以內，鎖定希望降低操作門檻、同時保有高畫質影像彈性的創作者族群。從產品定位來看，A1 並非只著重硬體規格，而是試圖重新思考使用者與空拍機之間的操作關係。

Antigravity A1 在國際市場亮相後，已獲得多項設計與科技相關獎項肯定，包括 Red Dot Award：Design Concept 2025、TIME’s Best Inventions 2025、Good Design Award 2025，以及 CES Innovation Awards 2026 Best of Innovation。這些獎項多半聚焦在產品設計概念與使用體驗，反映其在操作方式上的嘗試，確實引起業界關注。

廣告 廣告

Antigravity 表示，過往空拍創作常因操作流程複雜，使部分創作者將注意力放在操控本身，而非畫面表現。A1 的設計方向，是希望讓飛行與拍攝更接近直覺操作，讓使用者能將重心放回構圖與敘事。此次在台上市，也代表品牌正式將這樣的操作邏輯帶入本地市場，測試台灣使用者對新型態空拍體驗的接受度。

在操控方式上，Antigravity A1 搭配 Vision 眼鏡與體感遙控手柄使用。不同於傳統雙操桿遙控，體感遙控手柄可將手部動作直接轉換為飛行指令，使用者透過頭部轉動即可調整視角，減少反覆切換控制的負擔。這樣的設計，對初次接觸空拍的使用者來說，能降低學習曲線；而對有經驗的操作者，系統也保留 FPV 模式，讓操控方式仍有彈性。

Vision 眼鏡採用 Pancake 光學結構，內建雙 1 吋 Micro-OLED 螢幕，單眼解析度為 2560 × 2560，更新率為 72 Hz。眼鏡會即時對應空拍機畫面與頭部動作，讓使用者在飛行過程中，能直接以第一人稱視角觀察環境。整體操作流程由眼鏡、體感遙控手柄與空拍機三者組成，形成相對一致的使用體驗，減少操作與畫面之間的落差。

影像方面，Antigravity A1 採用 1 / 1.28 吋感光元件雙鏡頭設計，可拍攝 8K 30 fps、5.2K 60 fps 與 4K 100 fps 全景影片。全景拍攝的特性，讓使用者在單次飛行中即可完整記錄周遭畫面，後續再於剪輯階段決定取景角度。這種「先飛行、後構圖」的流程，與傳統空拍需要即時調整雲台的方式有所不同，對於希望保留更多畫面彈性的創作者來說，是另一種工作模式。

為了讓飛行與拍攝更容易掌控，A1 內建多項飛行與拍攝輔助功能。Sky Path 系統可事先規劃飛行路線，空拍機會依設定自動完成飛行，讓使用者專注在拍攝節奏與畫面安排。系統也支援重複相同航線，方便拍攝需要前後對照或長時間紀錄的內容。Sky Genie 則提供多種預設飛行軌跡，將原本需要經驗累積的操作，轉化為可直接套用的模式。深度追蹤功能能鎖定拍攝主體，協助維持畫面穩定，減少手動調整的需求。

在機身設計上，Antigravity A1 搭配標準電池時重量為 249 g，符合多數國家對 250 g 以下空拍機的相關規範，對經常外出拍攝的使用者來說，攜帶與使用限制相對較少。單次飛行時間最長可達 24 分鐘，若使用高容量電池，續航可延長至 39 分鐘。伸縮式起落架在起降時可保護全景鏡頭，飛行時則不影響拍攝視角，兼顧安全與實用性。

在安全與維護層面，A1 採用可更換鏡頭與螺旋槳設計，降低後續維修門檻。機身也導入負載偵測系統，當偵測到過重或不安全的改裝狀態時，會主動提醒，降低飛行風險。品牌另提供 Antigravity Care 相關方案，讓使用者在發生意外時有更多保障選項。

軟體整合方面，Antigravity A1 可搭配 Antigravity App 與 Antigravity Studio 使用，支援檔案快速傳輸、自動構圖、色彩調整與剪輯功能。從拍攝到後製，都能在同一套系統中完成，對經常需要快速產出內容的創作者來說，有助於簡化流程。

整體來看，Antigravity A1 並非只是在規格上追求極限，而是試圖以全景拍攝與沉浸式操控，提供另一種空拍創作思路。隨著產品正式在台上市，未來是否能在台灣市場建立固定使用族群，仍有待觀察，但其操作邏輯與使用情境，確實為現有空拍市場帶來不同方向的討論空間。

更多3C資訊

除濕機怎麼挑？七台變頻除濕機實測告訴你！

摺疊 iPhone 真的要來了？這比例會不會太特別？