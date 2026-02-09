AOA前成員元旦輕生未遂！突自爆遇醫美事故「臉部毀容」 驚悚傷勢曝光

南韓女子團體AOA前成員權珉娥近日在社群媒體上披露，自己在皮膚科接受醫美療程時遭受燒燙傷，導致臉部毀容。（圖／翻攝自IG，new.kma）

南韓女子團體AOA前成員權珉娥元旦才傳出輕生未遂，她近日在社群媒體上披露，自己在皮膚科接受醫美療程時遭受燒燙傷，導致臉部毀容，引發外界關注。根據權珉娥PO出的照片，只見她的左臉臉頰出現嚴重燒傷，伴隨水泡和滲液，令人震驚。

韓媒News 1報導，權珉娥表示，她於上月24日接受「睡眠舒敏拉提（Shrink Lifting）」療程，醒來時感覺皮膚像被撕裂般劇痛，忍不住落淚。她要求照鏡子後發現，皮膚因燒傷一層層剝落，捲曲翻起，甚至伴隨滲液與水泡，當下感到極度絕望。院方聲稱，施術當下並未發生異常，推測事故原因可能僅是儀器探頭瑕疵。

權珉娥指出，該診所原本是她每月定期就診的院所，但自上月起，醫院未再詢問是否同意睡眠麻醉、施術說明或拍照，也未進行術前皮膚診療與評估。院方解釋，由於她早在2025年10月簽署過同意書，因此不需每次重簽。權珉娥直言，她每次施作療程不同，從未收到過舒敏拉提的詳細說明、效果或副作用同意書。

儘管如此，院方仍否認違反醫療法。對此，權珉娥坦言，這次事件造成她恐慌發作，臉部狀況被母親發現後，母親甚至落淚，令她十分心痛。據悉，權珉娥被診斷為「深層二度燒傷」，且全身10％的燒傷部位集中在臉部。由於需要延後或取消行程，她每天忙於道歉，不時落淚，也對尚未聯絡到的人表達歉意。

權珉娥無奈地說，對於燒傷和疤痕何時治療完畢、是否會留疤仍一無所知，自己不得不放棄許多工作機會，感到十分沮喪，目前已與院方進入訴訟程序。此外，她也自嘲表示，自己仍希望相信對方是「好醫師」，或許只是因為現在過於敏感才會有這些想法，甚至自嘲地說「乾脆把我麻醉睡著吧」。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

