AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

權珉娥元旦輕生獲救。（圖／翻攝IG／＠new.kma）

韓國女團AOA前成員、32歲藝人權珉娥元旦驚傳輕生未遂並獲救，引發外界高度關注。她隨後於社群平台接連發布多篇長文，詳述自己從童年、求學階段到出道後長期承受的身心創傷，內容沉重，震撼粉絲圈。

權珉娥在文中回顧，童年時期曾遭父親家暴，甚至親眼目睹母親被毆打至倒地，最終由她報警結束那段生活。父母離異後，她與母親、妹妹搬入狹小老屋，家境清寒，冬季僅能以燒熱水簡單清洗，也因經濟條件在校園中遭受排擠。

她進一步揭露，國中時期曾陪同友人與一名男子見面，抵達後卻遇上不良學生。當她因恐懼想離開時，卻遭到長時間的暴力毆打，並在意識模糊狀態下遭到性侵。事後，她因年紀尚小、不敢向母親求助，也未前往醫院治療，一度萌生吞服止痛藥結束生命的念頭。這段經歷成為她多年來揮之不去的陰影。

廣告 廣告

之後，母親帶著她搬到首爾重新生活，但她仍形容那段日子充滿屈辱與暴力，包括被要求端茶倒水、跑腿、辱罵甚至遭毆打。儘管最終順利出道，卻未能迎來期待中的轉機。她提到，2014年得知父親罹患胰臟癌末期時，情緒潰堤落淚，卻在團體活動中遭隊友帶至更衣室斥責。她也因擔心再度受責，而不敢前往醫院探視父親，等到趕抵時，父親已經離世，當場崩潰痛哭。

權珉娥表示，父親過世後，她所承受的團內霸凌與言語辱罵更加嚴重，只能依靠安眠藥與鎮靜劑勉強撐過日常生活。她坦言，曾一次吞下長期存下的百顆藥物，最終在昏迷中被救回。合約到期後，她選擇不再續約，卻陷入反覆自殘與多次輕生未遂的循環。她也感嘆，自己嘗試說出真相時，卻被質疑是編造故事，而對方對外則聲稱曾向她下跪道歉。

權珉娥也坦言，自2019年退團後，情緒問題始終未能改善。她於元旦上午獲救後，當日下午再度發文，直言自己忍受了長達10年的「不公不義態度」，並指出多年來屢遭網路惡意攻擊，對心理狀態造成沉重負擔，「現在連希望都消失了，我也想消失，其實可以不用救我，那也是大家想要的。」

對此，權珉娥所屬經紀公司MODEN BERRY KOREA發出聲明回應，表示雖然雙方合約已解除，但是在協議下圓滿解約，至今仍維持良好關係。公司強調，網路上的惡意人身攻擊與不實言論，可能是導致權珉娥做出極端行為的原因之一，已開始蒐集相關證據，並將透過法律途徑強硬應對，以保護她不再受到言語傷害。

經紀公司同時呼籲外界停止惡意攻擊，也希望粉絲持續關心並支持權珉娥的身心狀況，讓她能在相對安全的環境中休養與復原。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《功夫》港星病逝享壽69歲！賣周星馳「如來神掌」紅成哏圖

蔡依林一句話加場全場尖叫 親喊「大巨蛋有空檔就衝進來唱」

4噸「貪婪金豬」空降大巨蛋 蔡依林撒鈔掀最狂高潮