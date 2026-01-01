AOA前成員珉娥元旦輕生！突發文「再見了，還有對不起」：呼吸變得困難

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥2019年退團後，長期受到精神疾病與失眠所苦，也多次談及過去在團內遭遇的傷痛。近年一度傳出狀況逐漸好轉，未料元旦（1日）她突然在社群平台發文，寫下「再見了，還有對不起！」等文字，並提到「大家對我說的話我都聽到了，說是我毀了那個團體（指AOA）？是啊！忍了10年，早知道就再多忍一點。」讓外界與粉絲十分擔心。

南韓女團AOA前成員權珉娥2019年退團後，長期受到精神疾病與失眠所苦。（圖／權珉娥IG）

珉娥當天連續發布多則心境貼文，坦言自己長期承受巨大的精神壓力，直言「當時並不是正常的狀態」。她寫道：「這段時間以來，我不斷透過殘酷的畫面帶給大家衝擊，一再重複提起，讓所有人都感到疲憊，只上傳那些會被罵的貼文，也把我做錯的事都寫出來。」字句中流露出深深的自責與疲憊。

文中她也提到反覆出現的惡夢與創傷後遺症，並談及過去性侵受害相關的司法歷程，因缺乏物證，一審最終判決無罪，當時「因為害怕報復、經濟拮据，也無法告知家人，連治療都很困難」。談到AOA時期的心境，她再次寫下「大家對我說的話我都聽到了，說是我毀了那個團體（指AOA）？是啊！忍了10年，早知道就再多忍一點。」同時也強調「在任何情況下，證據都非常重要」，希望有相似遭遇的人務必保留紀錄、保護自己。

貼文一度讓粉絲陷入恐慌，所幸約2小時後，珉娥再次發文報平安，透露自己已被即時救下，「呼吸變得困難，視線開始模糊，之後就沒有記憶了……如果再放著不管，今天真的就能遵守約定了，但突然聽到聲音，有人一直搖我。」她也坦言「意識一直來來去去」，顯示精神狀況仍不穩定。目前相關貼文已全數刪除，粉絲紛紛留言為她打氣，盼她能暫時放下外界聲音，好好休息、慢慢照顧自己。

