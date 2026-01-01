AOA前成員珉娥元旦驚傳輕生獲救 自責發文親吐：毀掉了自己

【緯來新聞網】韓國女團AOA前成員珉娥被憂鬱症所困擾，多次陷入情緒低潮，今（1日）傳出她輕生消息，所幸最終獲救，但她也坦言最近精神狀況並不穩定，消息一出讓粉絲都相當擔心。

韓國女團AOA前成員珉娥傳出輕生獲救。（圖／翻攝自珉娥IG）

珉娥今先是在IG發文「再見，對不起」長文，表示自己精神狀況並不穩定，一直持續發文直到眾人都覺得厭煩，並於文中提及過去多年來承受委屈，直呼：「如果當初什麼都不說，也許一切會不一樣。」她當年控訴自己被AOA隊長智珉霸凌，也被外界指責毀了AOA，讓她陷入深深自責，「大家說是我毀了AOA，對啊，我忍了10年，為什麼不繼續忍下去呢？或者我也應該打他們、罵他們。」文字中透露出長期累積的壓力與痛苦。



她在發布該則貼文後，一度失去聯繫，直到2小時後才又在社群發文表示自己短暫失去意識，對於過程沒有意識，「突然聽到有聲音在搖我」，才讓她再次清醒。但她在內文又寫下，「我一定會守約的，會消失在你們面前。」目前兩篇負面文章都已刪除，但珉娥精神狀況也讓外界憂心，不少粉絲留言向她喊話：「請一定要平安」、「妳沒有錯，請為了愛妳的人活下去。」





★緯來新聞網關心您：

珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

創作歌手扒開內心巨大低潮 莫名被誇「你的大老鷹很讚」

小禎才認愛「小大谷翔平」！躺著賺曝性感床照