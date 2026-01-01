AOA珉娥元旦輕生未遂！她再提「10年隊內霸凌陰影」 崩潰喊：撐不住了

記者王培驊／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥。（圖／翻攝自IG @new.kma）

南韓女團AOA前成員權珉娥，2026年元旦在社群平台接連發文，自曝曾做出極端行為並被即時發現救下，消息曝光後引發外界高度關注。她在文中反覆提及長期累積的心理創傷，並再次談到AOA活動期間遭受霸凌與孤立的經歷，直言那些傷痕至今仍未真正消失。

權珉娥1日先以「再見了，對不起」為題發布長文，透露自己長時間承受巨大的精神壓力，情緒早已不在穩定狀態。她坦言，過去不斷在社群上反覆提起痛苦經歷，甚至公開一些極端內容，連自己做錯的事也一併攤開，是因為內心的委屈與無助始終無法被消化。

南韓女團AOA前成員權珉娥在元旦發文，提及長期累積的心理創傷。（圖／翻攝自IG @new.kma）

隨後，她再度發文說明，當時情緒完全被恐懼與崩潰吞噬，原以為自己能「遵守約定離開」，卻在意識模糊之際被人發現並救下。她形容自己像是「說謊的牧羊少女」，言語中仍流露出極度不安的狀態，讓不少粉絲與網友憂心她的心理健康。

在先前的長文中，權珉娥也再次提及，自己在AOA活動期間曾長時間遭受排擠與言語、精神上的傷害，外界卻反過來指責她「毀了團體」。她坦言，自己確實為此感到自責，甚至一度懷疑，是否應該再多忍耐一些，不該站出來說出真相。

南韓女團AOA前成員權珉娥。（圖／翻攝自IG @new.kma）

除了團體時期的陰影，權珉娥也透露，她目前仍身處漫長的司法與心理復原過程中，對於恐懼報復、經濟壓力、以及無法留下足夠證據感到無力。她直言，許多事情不是不想說清楚，而是根本不知道該如何證明自己曾經承受的一切。文末，權珉娥向曾經給予她溫暖、尊重與關心的人致謝，也提醒外界「證據真的很重要」，呼籲大家不要讓自己在委屈中獨自承受傷害。

權珉娥2012年以AOA成員身分出道，2019年退出團體後轉向演員發展。她曾於2021年公開指控，自己自練習生時期起，長達10年以上遭到時任隊長申智珉霸凌，事件曝光後引發軒然大波，申智珉也因此退出團體。此後，權珉娥多次在社群平台呈現情緒不穩狀態，近年雖一度傳出狀況改善，卻仍反覆受到心理陰影所困。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

