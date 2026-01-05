AOA珉娥元旦輕生！今突大動作「關閉IG帳號」 公司發聲揭她最新狀況

記者王培驊／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥在元旦發文，提及長期累積的心理創傷。（圖／翻攝自IG @new.kma）

南韓女團AOA前成員權珉娥（권민아）日前在IG發文吐露低潮心境後，傳出曾一度做出極端行為並被緊急救援，消息曝光後引發外界高度關注。對此，負責其相關事務的「Modenberry Korea」公司5日表示，權珉娥目前在自宅休養，由相關人員陪同，狀況已逐漸穩定。

南韓女團AOA前成員權珉娥日前發文揭開童年陰影。（圖／翻攝自IG @new.kma）

經紀方指出，權珉娥正專心休息調整身心，請外界不要過度擔心。事實上，她1日曾在個人IG留下感性文字，向一路支持她的人表達感謝與歉意，語氣沉重，引發粉絲與網友憂心，隨後更接連發文，坦言自己曾身處極端狀態。

權珉娥把IG關閉，專心休養中。（圖／翻攝自IG @new.kma）

獲救後，權珉娥透過長文回顧自身過往，提到童年時期曾遭遇家庭暴力與生活困頓，學生時代也曾是校園暴力受害者，出道後在演藝圈活動期間，仍長期承受心理壓力。她並再度指控，AOA活動期間曾遭隊長申智珉長時間言語霸凌與精神折磨，相關說法再度掀起討論。

經紀公司表示，珉娥目前狀況好多了。（圖／翻攝自IG @new.kma）

權珉娥2012年以AOA成員身分出道，之後參演《推理的女王》、《現代農夫》等戲劇，拓展演員活動，並於2019年退出團體。去年11月，她宣布與模登貝里韓國簽下專屬合約，準備以演員身分重新出發，未料約一個月後即在雙方協議下解約，但經紀方仍持續協助其相關行程與管理事務。

針對近期狀況，經紀公司也強硬回應網路惡意言論，表示權珉娥近期在SNS上遭受大量人身攻擊、不實指控與惡意留言，已著手蒐證，未來將採取不寬貸的法律行動。公司強調，雖然專屬合約已結束，但雙方仍維持良好關係，也會持續在權珉娥需要時提供協助。目前權珉娥已暫時關閉IG帳號，專心調養身心。經紀方再次呼籲外界給予空間，讓她能在安定環境中慢慢恢復健康。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

