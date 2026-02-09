AOA珉娥元旦輕生！今遇醫療事故「臉部毀容」 二度燒傷畫面曝光超駭人

記者王培驊／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥。（圖／翻攝自IG @new.kma）

前南韓女團AOA成員權珉娥，元旦期間才傳出曾做出極端選擇、所幸及時被救回，未料身心尚未完全復原，近日再度遭逢重大打擊。她昨（8）日透過IG發出長文，指控自己於1月24日，在長期固定就診的醫美診所接受「睡眠式拉提療程」時，疑似發生嚴重醫療事故，導致臉部出現「深層二度燒傷」，目前已嚴重影響生活與工作，雙方最終也因此走向法律途徑。

AOA前成員珉娥發生嚴重醫療事故，臉部出現「深層二度燒傷」。（圖／翻攝自IG @new.kma）

權珉娥透露，當天因為1月底到2月間有不少工作與重要行程，才希望透過醫美療程讓狀態更好，於是接受了600發的睡眠式「音波拉提」治療。不料術後清醒時，立刻感受到彷彿臉部皮肉被撕裂般的劇痛，情緒當場潰堤。她要求照鏡子後，更震驚發現臉部皮膚因燒傷而一層層翻捲，伴隨大量組織液滲出與水泡，畫面相當駭人，讓她當場落淚。

廣告 廣告

AOA前成員珉娥發生嚴重醫療事故，臉部出現「深層二度燒傷」。（圖／翻攝自IG @new.kma）

對此，診所方面則表示，施術過程中「並未發生任何異常」，初步推測可能是施作探頭出現問題，但也強調若探頭真的有瑕疵，機器理應無法正常運作。權珉娥質疑，若並非器材問題，事故真正原因為何，院方卻始終未給出明確解釋。

南韓女團AOA前成員權珉娥。（圖／翻攝自IG @new.kma）

權珉娥也進一步指出，該診所為她長期定期回診的醫美院所，但自前一個月起，院方未再提供睡眠麻醉同意書、療程說明同意書，也未進行術前皮膚評估與診斷，甚至連是否拍攝術前照片都未再詢問。對此，診所解釋，因她早在2025年10月已簽署過相關同意書，因此無須每次重複簽署。然而權珉娥質疑，該份同意書內容實際上是針對「超音波與高頻電波並行的V-LIFT拉提」，與此次進行的音波拉提療程在原理、效果與副作用上並不完全相同。

權珉娥透露，事發後不僅身體承受極大痛楚，也引發嚴重心理衝擊，甚至出現恐慌發作。她的臉部診斷結果為「深層二度燒傷」，且燒傷部位幾乎集中在臉部，占全身約10%，讓她直言「原來燒傷真的這麼痛」。目前仍需進行燒傷與疤痕治療，是否留下永久疤痕、療程何時結束，至今仍無法確定。

由於傷勢關係，她不得不延後或取消多項原本已確定的工作行程，而這些工作多為需要露臉、上妝的拍攝內容，甚至連防曬乳在2月前都無法使用，只能持續塗抹藥膏。她坦言，向合作對象一一道歉時，內心相當自責與崩潰。

權珉娥表示，起初院方曾承諾會負責後續治療，她也僅向診所提出實際已發生與無法進行的工作損失金額，精神賠償部分則交由院方自行衡量，認為這已是自己能做到的最大理性讓步。然而，院方希望以法律角度重新計算合理金額，最終導致雙方無法達成共識，案件正式進入民、刑事訴訟程序。

她也無奈透露，自己仍在處理長達4年多的其他司法案件，如今卻必須再度面對訴訟程序，雖然理解依法判決能還原真相，但反覆準備文件、蒐證與委任律師，仍讓身心感到疲憊不堪。

此外，權珉娥提到，因傷勢比想像中嚴重，身邊不少人建議她轉往具專業的皮膚科或燒傷專科醫院治療，然而當她向原院方提出時，卻感受到對方反應不佳，事後才意識到，若轉院治療，院方可能需負擔更高的賠償責任。她坦言，若真心為患者著想，或許應主動建議前往更專業的醫療機構。

文章最後，權珉娥也坦承自己情緒相當低落，長期以寫日記作為抒發方式，回看事發前一天的日記內容，甚至對當時的自己感到失望與自責，字裡行間流露出極大的無力與心碎。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

《陽光女子合唱團》票房衝4.88億！連四週霸榜 苗可麗台南拜票掀暴動

言承旭突現身央視！遭直擊「參加春晚彩排」 多位台灣藝人也在名單內

最強高中生Ray疑劈腿？超辣女友突連發貼文 繁中開轟：為何男人總出軌

BLACKPINK新專輯視覺曝光！「白與紅雙版本」氣場超強 5首新歌將上線

