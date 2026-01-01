AOA珉娥再揭童年陰影！媽媽被打到失去意識 親吐：冬天只能燒熱水洗澡

記者王培驊／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥。（圖／翻攝自IG @new.kma）

南韓女團AOA前成員權珉娥，被爆出在2026年的元旦輕生未遂，震驚娛樂圈跟粉絲，她在IG接連發布兩篇長文，並附上自己童年時期的照片，首度以極為私密且沉重的方式，回顧從原生家庭、青少年創傷，到進入演藝圈後所經歷的長期霸凌與精神崩潰過程。由於內容情緒起伏劇烈，也讓不少粉絲擔心她目前的心理狀況。

南韓女團AOA前成員珉娥在社群上發出小時候的照片，親自揭開童年時期陰影。（圖／翻攝自IG @new.kma）

權珉娥在文中透露，自己出生於1993年，生父在得知她不是兒子後，曾希望母親選擇墮胎，所幸母親仍堅持生下她。然而她的童年記憶，幾乎充斥著父親的家庭暴力。年僅6歲時，她曾親眼目睹母親被打到失去意識，情急之下報警，卻因年紀太小，連住址都難以清楚說明，最終警方才循線找上門，隔年父母離婚。離婚後，她與母親、姊姊住進老舊狹小的房子，沒有暖氣，冬天只能用母親燒開的熱水簡單清洗身體，甚至因清潔不易而被同學指指點點，這些經歷也讓她成年後對清潔產生強烈焦慮。

廣告 廣告

南韓女團AOA前成員權珉娥發文揭開童年陰影。（圖／翻攝自IG @new.kma）

她也提到，自己原本成績不差，尤其擅長數學，但因父親未支付生活費，國小畢業後便開始為了「保護媽媽」而四處打工，長期缺課後選擇輟學。青少年時期，她更遭遇嚴重暴力與性侵事件，至今即使事隔多年，當時的場景、加害者表情仍歷歷在目。事件之後，她選擇隱瞞一切，未就醫、未報警，甚至一度吞服止痛藥，所幸身體反應讓她撿回一命。

權珉娥表示，為了重新開始人生，她與母親北上首爾生活，之後因機緣成為練習生並出道。她坦言，原以為那是夢想的起點，卻沒想到迎來另一段惡夢。她在文中描述，出道後長期遭到團內某位成員言語羞辱、精神壓迫，無論在宿舍、車內或工作現場，都讓她長期依賴安眠藥與抗焦慮藥物撐過每一天。即使站上舞台、獲得成績，她的日常依舊沒有改變。

文中最讓人心碎的段落，是她回憶父親罹患胰臟癌末期期間，自己因害怕在工作現場情緒失控、再度遭責罵，而選擇不去醫院探望父親。直到接到病危通知趕到現場時，父親已陷入昏迷，沒能等到她說出那句「我愛你」。她也提到，在父親身旁發現一塊寫著「我們家小女兒在哪裡？」的素描板，讓她徹底崩潰。

權珉娥進一步揭露，長期的精神壓迫最終讓她在續約前夕徹底崩潰，多次自殘並嘗試輕生。她曾鼓起勇氣希望得到一句真誠的道歉，卻在期待中迎來更大的失望，最終選擇離開團體，並透過SNS公開部分經歷。然而，她坦言，換來的回應往往只是「這是小說吧」的質疑。

貼文曝光後，湧入大量網友留言為她打氣。有網友以英文寫下：「你經歷了這麼多，卻依然如此堅強，我真的為你感到驕傲，請一定要照顧好自己，我們愛你。」也有粉絲留言表示：「那些痛苦的回憶不可能一瞬間消失，但還是希望你能慢慢走過去，真的很心疼你。」、「請不要忘記，有很多人在支持你，你是一個非常珍貴的人。」也有人祝福她新的一年能迎來更多好的事情。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

AOA珉娥元旦輕生未遂！她再提「10年隊內霸凌陰影」 崩潰喊：撐不住了

花蓮跨年／Ozone新年第一唱！宣布「最後合體時間」 急喊：不是要解散

花蓮跨年／李聖傑情歌連發！〈手放開〉全場大合唱 粉絲狂讚：行走的CD

新北跨年／華莎舞台出包！音響疑失控、風雨狂襲 她無翻譯全靠自己撐場

