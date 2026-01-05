AOA珉娥突關閉IG！公司急發聲曝近況 曾遭性侵、隊內霸凌

珉娥日前在元旦輕生未遂後，今（5）日IG帳號又無預警關閉，令粉絲感到擔心，對此所屬公司也回應珉娥的近況。取自IG@new.kma



韓國女團AOA前成員權珉娥在元旦輕生獲救後，後續的動向引起外界關注，今（5）日無預警關閉了IG帳號，再度掀起粉絲對她的擔心，所屬負責公司回應「目前珉娥現在在家裡安定地休養中，不用擔心，沒關係。」

權珉娥在1日於IG上留下輕生文，在獲救後連發5篇文回顧自身過往，提到童年時期曾遭遇家庭暴力與生活困頓，甚至遭到性侵、隊內霸凌等事件，情緒看起來非常不穩定，也引起許多粉絲在底下留言為她加油打氣，鼓勵她走出這段陰霾。

今日權珉娥的IG帳號無預警關閉，也引起粉絲擔心與關切，對此公司也緊急出面透露「權珉娥目前正安定休息中，請大家不要擔心」，這才讓粉絲放心。

權珉娥於2012年以女團AOA出道，演過電視劇《推理的女王》、《摩登農夫》等作品，2019年退出團體，之後，曾公開表示遭到隊長智珉的霸凌，還曬出許多自己身上的傷疤，相關發言使她的後續活動深受影響，如今爆出輕生未遂後，其身心狀態也讓眾多粉絲感到擔心。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

