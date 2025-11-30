AOA酉奈升格當媽！「曬嬰兒腳掌照」：你的存在就是愛

南韓女團AOA前成員酉奈（Yuna）宣布當媽媽喜訊。（圖／翻攝自酉奈 IG）





南韓女團AOA前成員酉奈（Yuna）在2024年和作曲家姜正勳（FRIDAY）結婚後，於去年7月宣布了懷孕消息，如今在社群曬出照片證實升格新手媽媽的消息，讓不少人送上祝福。

酉奈在IG限時動態曬出手捧嬰兒腳掌的照片，並寫下「歡迎你來到這個世界」、「你的存在本身就是愛，親愛的寶寶」，還有寫下日期，可以看出是在11月27日迎接寶寶來到。

此前，酉奈於去年7月宣布懷孕時候，也是溫暖的寫下：「非常感謝，我們夫妻迎來了可愛的天使寶寶」，如今升格當新手媽媽，也讓不少粉絲送上祝福。



